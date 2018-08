Calano gli sbarchi dei migranti Giù dell' 80% rispetto al 2017

Calano i fatturati e la fiducia degli utenti. Per i Grandi Social è un'estate gelida : E sono tre. Facebook, Twitter, adesso Snapchat: alcuni dei maggiori Social network del pianeta stanno soffrendo la penuria di utenti. Che crescono lentamente come mai prima , Facebook, o diminuiscono ,...

Calano i fatturati e la fiducia degli utenti. Per i Grandi Social? è un'estate gelida : E sono tre. Facebook, Twitter, adesso Snapchat: alcuni dei maggiori social network del pianeta stanno soffrendo la penuria di utenti. Che crescono lentamente come mai prima (Facebook) o diminuiscono (Twitter e Snapchat). Cominciamo dall'ultima trimestrale, quella del fantasmino bianco. Snapchat, utenti in retromarcia Gi utenti mensili attivi di Snapchat sono cresciuti. Ma l'indicatore più importante (quello che segnala non ...

Premier League - Calano gli acquisti ma non le spese : saldo negativo per 1 mld : Le big frenano sul calciomercato, ma la Premier League non si ferma negli investimenti per i giocatori. L'articolo Premier League, calano gli acquisti ma non le spese: saldo negativo per 1 mld è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League - Calano gli acquisti ma non le spese : saldo negativo per 1 miliardo : Le big frenano sul calciomercato, ma la Premier League non si ferma negli investimenti per i giocatori. L'articolo Premier League, calano gli acquisti ma non le spese: saldo negativo per 1 miliardo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DIRETTA/ Napoli Borussia Dortmund (risultato finale 3-1) streaming video e tv : gli azzurri Calano un bel tris : DIRETTA Napoli Borussia Dortmund streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano a San Gallo(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:11:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND 2018 - LE COPPIE UN MESE DOPO/ Gli ascolti Calano ma il programma resta leader : Un MESE DOPO le ultime registrazioni di TEMPTATION ISLAND 2018, le COPPIE tirano le somme sulle loro storie: Lara-Michael e Martina-Gianpaolo hanno troncato. La nuova vita di Lara, il lieto fine e le lacrime per Rafaela e Andrea, il trasferimento di Riccardo da Ida e tutto quello che ieri sera ma ha messo ufficialmente fine al viaggio delle COPPIE di questa edizione di TEMPTATION ISLAND. ascolti record e successo social hanno ...

Sant'Anna di Pisa e Bolzano sCalano la top ten dei piccoli atenei migliori al mondo : Piccolo è bello, soprattutto per studiare. Perché nei piccoli atenei il rapporto con i docenti è molto più facile e anche nel campus tra studenti c'è grande affiatamento. Ma stavolta per studiare ...

Lavoro - a giugno Calano gli occupati. Record di contratti a termine. Risale la disoccupazione - anche quella giovanile : A giugno, dopo tre mesi di crescita, la stima degli occupati registra un calo di 49mila unità (meno 0,2 per cento). A dirlo è l’Istat. La diminuzione congiunturale dell’occupazione coinvolge soprattutto gli uomini (meno 42 mila) e le persone di 35 anni o più (meno 56mila). Il calo, spiega l’Istat, si concentra tra i dipendenti permanenti (meno 56 mila) e in misura più contenuta tra gli indipendenti (meno 9mila). Continuano invece a ...

Istat : Calano gli occupati - è record per quelli a termine : Torna il segno meno nel conto degli occupati. A giugno, dopo tre mesi consecutivi di crescita, la stime dell'Istat registrano un calo di 49 mila unità (-0,2%). Il calo dell'occupazione coinvolge soprattutto gli uomini (-42 mila) e le persone di 35 anni o più (-56 mila) e si concentra tra i dipendenti permanenti (-56 mila) e in misura più contenuta tra gli indipendenti (-9 mila). Continuano invece a crescere i dipendenti a ...

Calano gli occupati e cresce la disoccupazione a giugno - 10 - 9% - : A giugno, dopo tre mesi di crescita, la stima degli occupati registra un calo di 49 mila unità , -0,2%, , secondo la rilevazione dell'Istat. La disoccupazione torna a salire al 10,9%, e cresce anche ...

Inps : Calano gli assegni liquidati : Nei primi 6 mesi del 2018, delle 228.382 pensioni pagate, quasi 90 mila provengono da lavori autonomi. In picchiata anche le sociali

In Europa Calano gli utenti - crolla il titolo di Facebook : (Immagine: pixabay/CC) Passato un intero trimestre dopo i recenti scandali relativi alla privacy venuti a galla con il caso Cambridge Analytica, per Facebook è giunto il momento di tirare le somme. Menlo Park tira il freno a mano e ammette che la crescita sta rallentando, una considerazione che ha fatto crollare il titolo del 23,68% durante l’after-hours (prolungamento degli investimenti anche dopo la chiusura delle borse). In pochi minuti sono ...

Roma-Tottenham : gli Spurs Calano il poker (4-1). Schick segna ancora : La Roma esce con le ossa rotte dal SDCCU Stadium di San Diego dopo il 4 a 1 rifilatole dal Tottenham. Under ha lasciato il campo nel secondo tempo dopo un contrasto con Amon e una rovinosa caduta che...

Roma-Tottenham : gli Spurs Calano il poker - 4-1 - . Schick segna ancora : La Roma esce con le ossa rotte dal SDCCU Stadium di San Diego dopo il 4 a 1 rifilatole dal Tottenham . Under ha lasciato il campo nel secondo tempo dopo un contrasto con Amon e una rovinosa caduta che ...