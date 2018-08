Calabria | infinita bellezza on the road

vanityfair

: Brancaleone,la mia Calabria.Bella,violenta,selvaggia,sfortunata,disgraziata. Un treno,una madre e i suoi bimbi.Una… - annibale1962 : Brancaleone,la mia Calabria.Bella,violenta,selvaggia,sfortunata,disgraziata. Un treno,una madre e i suoi bimbi.Una… - Rada00563645 : RT @ANNA_soloanna: -

(Di sabato 11 agosto 2018) Inl’estate è un’ammaliante divinità che riesce a far piegare tutti intorno al suo volere. A osservare questa terra – tra le brughiere impossibili da addomesticare, le mastodontiche ruote di fichi d’india e i rami stanchi di un pino piegato verso il basso – si prova sempre una grande emozione. Qui è come se la natura fosse ancora aspra e incontaminata, come se la frenesia del mondo fosse soltanto uno sporadico argomento di conversazione; e lei, la, si alza sul mare, con qualche vistosa cicatrice, ancora fiera e orgogliosa della millenariache gli dèi le hanno donato. Se vi affascina l’idea di spiccare il volo verso l’estasi pura, per intraprendere untrip in questo meraviglioso angolo d’Italia – accogliente e sempre desideroso di affetto –, non pensateci più di un minuto. Mettetevi in viaggio, seguite le massicciate ferroviarie che collegano i paesi ...