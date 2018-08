Brunico | donna morta in un incendio in casa | il nipote fermato per omicidio

Brunico - donna morta : fermato il nipote : Nicoleta Caciula aveva perso la vita il 17 luglio scorso. Sul suo corpo, oltre alle ustioni causate dall'incendio doloso del suo monolocale, c'erano segni di strangolamento

Brunico - il giallo della donna morta nel rogo di casa : “Nicoleta strangolata da un cavo” : La donna trovata priva di vita in un appartamento devastato da un incendio a Brunico in realtà è morta strangolata prima ancora dell'arrivo delle fiamme. Gli inquirenti per il momento non escludono alcuna ipotesi, dall’omicidio al gesto estremo. La vittima è Nicoleta Caciula, una 46enne rumena da tempo residente in Alto Adige.Continua a leggere

