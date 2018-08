Brexit | inglesi favorevoli a un nuovo referendum

Brexit - l’allarme dei costruttori inglesi : “Gli investimenti nell’auto diminuiscono” : Con la Brexit che incombe, il Regno Unito sta perdendo la fiducia degli investitori nel settore auto. Il monito viene direttamente dalla SMMT, l’associazione imprenditoriale dei costruttori inglesi, in pratica il cuore delle quattro ruote made in England. Che in una nota ufficiale sottolinea come, a fronte di buone performance fatte registrare lo scorso anno, i risultati del 2018 siano invece abbastanza deludenti. Ma andiamo con ordine. ...