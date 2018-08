Brescia | neonato muore per un batterio preso in ospedale Coinvolti altri 8 bebè

Brescia - neonato ucciso da un batterio preso in ospedale : altri 8 bimbi in osservazione : Un neonato è morto agli Spedali civili di Brescia a causa del batterio serratia marcescens. Lo scrive il quotidiano locale Bresciaoggi. Il bimbo, nato prematuro da una coppia Bresciana, era...

Neonato muore a Brescia per un batterio preso in ospedale - grave il gemello. Coinvolti altri 8 bimbi : Un bambino è stato ucciso da un batterio all’ospedale Civile di Brescia. Il bimbo è stato vittima di un’infezione in ospedale provocata dal serratia marcescens. Anche il fratello gemello del piccolo è stato colpito dal batterio, ma è vivo. Dopo il decesso, il reparto è stato visitato dai carabinieri del Nas: i militari hanno acquisito documentazion...

Neonato morto a Brescia - colpito da batterio killer : cos’è il ‘Serratia Marcescens’ : Il momento più bello che la vita ci regala a volte viene rovinato da drammatiche notizie. Il parto, infatti, non sempre va per come si vorrebbe con complicazioni che possono portare alla morte della mamma o del Neonato appena venuto al mondo. E, purtroppo, casi simili si registrano anche in questo afoso agosto 2018. Un Neonato, infatti, è morto agli Spedali civili di Brescia a causa del batterio “serratia marcescens”. A darne ...

