Brescia | neonato muore per un batterio preso in ospedale Altri 9 casi

Neonato morto a Brescia : cos'è il batterio Serratia marcescens : Un micro-organismo particolarmente temuto negli ospedali, e in terapia intensiva pediatrica: "Oltre 200 i casi di cui si è a conoscenza", spiega in una nota l'ospedale Bresciano. In passato casi a Como e Mantova