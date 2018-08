Brescia | neonato muore per un batterio | i contagiati salgono a 10

Brescia - neonato morto per batterio : avviata inchiesta : Il piccolo era nato prematuro insieme al gemellino anche lui colpito. Da luglio in tutto negli Spedali civili ci sarebbero già stati dieci casi - Un neonato morto il 6 agosto, altri nove colpiti dallo ...

Neonato morto in ospedale per un batterio. Già 10 i casi sotto osservazione a Brescia . La procura apre un'inchiesta : Un Neonato è morto agli Spedali civili di Brescia a causa del batterio Serratia marcescens . Il bimbo, nato prematuro da una coppia bresciana, era ricoverato anche con il gemellino che pure avrebbe ...

Neonato morto a Brescia : cos'è il batterio Serratia marcescens : Un micro-organismo particolarmente temuto negli ospedali, e in terapia intensiva pediatrica: "Oltre 200 i casi di cui si è a conoscenza", spiega in una nota l'ospedale Bresciano. In passato casi a Como e Mantova