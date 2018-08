Brescia | batterio killer in ospedale uccide neonato

meteoweb.eu

(Di sabato 11 agosto 2018) Un bambino è stato ucciso da unall’Civile di. Il bimbo è stato vittima un’infezione provocata dalnoto come serratia marcescens. Il fratello gemello pur colpito dale’ vivo. Dopo il decesso, il reparto e’ stato visitato dai carabinieri del Nas: i militari hanno acquisito documentazione e fatto i primi accertamenti sul personale entrato in contatto con il bambino, per capire se ile’ stato portato da esterni. Alcuni bambini presenterebbero i segni clinici della malattia mentre per altri si parla di semplice colonizzazione, come ha confermato la direttrice sanitaria del Civile, Frida Fagantini. Il, particolarmente resistente all’aggressione degli antibiotici, e’ stato isolato in alcuni bambini ricoverati nella Patologia neonatale gia’ a fine luglio, attorno al 20 del mese. ...