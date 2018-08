Brasile | parte verso Brasilia la ' Marcia nazionale Lula libero'

Brasile : generale vice del candidato alle presidenziali Bolsonaro difende partecipazione dei militari alla vita politica : Brasilia, 10 ago 18:22 - , Agenzia Nova, - I militari devono partecipare di più alla vita politica brasiliana. Lo sostiene il generale della riserva Hamilton Mourao, candidato a vicepresidente con il candidato delle destre Jair Bolsonaro. "Non possiamo rimanere nascosti nelle nostre ...

Roma - il Brasile non va più di moda. E se parte anche Jesus : Un legame che sembrava indissolubile , scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport , e così è stato per molto tempo: la squadra campione del 2001 aveva Cafù, Zago, Assuncao, Aldair ed Emerson ,...

VIDEO Gol stellare di De Bruyne : ripartenza di Lukaku e bordate dalla distanza. Belgio-Brasile 2-0 - verdeoro in bambola : Kevin De Bruyne ha segnato il gol del 2-0 per il Belgio contro il Brasile, quarto di finale dei Mondiali 2018. Red Devils letteralmente indemoniati, ripartenza stellare di Lukaku che passa al compagno di squadra, abile ad avanzare e poi a insaccare con una bordata da fuori area. Di seguito il VIDEO del gol di De Bruyne in Brasile-Belgio. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL DI DE Bruyne Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Mondiali 2018 - Brasile-Belgio : possibili undici di partenza e precedenti storici : L'unico precedente alla fase finale della Coppa del Mondo è legato all'edizione nippo-coreana del 2002 , i brasiliani che alla fine del torneo si sarebbero laureati campioni per la quinta volta, ...

Russia 2018 - Mancini : “Brasile a parte non vedo nazionali superiori all’Italia” : Russia 2018- “L’Italia vale le prime otto squadre di questo Mondiale? Forse il Brasile è l’unica più avanti ma nelle altre non ci sono grandissimi campioni. Ci sono nazionali organizzate e preparate ma i giocatori italiani non sono assolutamente da meno”. E’ il giudizio del ct azzurro, Roberto Mancini, ospite del programma ‘Balalaika-Verso la finale’ andato in onda ieri sera su Canale 5. “Gli ...

DIRETTA/ Brasile Cina (risultato live 0-0) Streaming video : si parte (finale 3° posto Nations League 2018) : DIRETTA Brasile Cina info Streaming video e tv della finale terzo posto della Nations League di volley femminile: in palio l’ultimo gradino del podio (oggi 1 luglio)(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 08:39:00 GMT)

Mondiali 2018 - verso un tabellone squilibrato. Spagna : autostrada verso la finale. Brasile - Francia - Germania e Argentina tutte dalla stessa parte? : Si sta delineando il tabellone degli ottavi di finale ai Mondiali 2018 di calcio. La conclusione dei vari gironi definirà tutti gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta, quella che a partire dagli ottavi di finale condurrà alla Finale di Mosca del 15 luglio. Si preannuncia però un tabellone molto sbilanciato con tutte le big che potrebbero essere dalla stessa parte, eccezion fatta per la Spagna che ha primeggiato nel gruppo B grazie ...

Mondiali 2018 - verso un tabellone “squilibrato”? Rischio Brasile - Francia - Argentina e Germania dalla stessa parte. Autostrada Spagna? : Si sta completando la seconda giornata della fase a gironi ai Mondiali 2018 di calcio e si sta pian piano delineando quale potrebbe essere il tabellone della fase a eliminazione diretta. La prima settimana di questa rassegna iridata ci ha regalato diverse sorprese come il crollo dell’Argentina, la sconfitta della Germania, le difficoltà patite dal Brasile. Ora c’è il serio Rischio di un tabellone abbastanza squilibrato con tante ...