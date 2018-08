Borsa | Toro sul viale del tramonto Affari sui bond degli Emergenti

affaritaliani

: In Borsa è tempo di orso non di toro. Qualcuno decolla e più su vola. Vita. - Fragolosa67 : In Borsa è tempo di orso non di toro. Qualcuno decolla e più su vola. Vita. -

(Di sabato 11 agosto 2018) Tra venti di guerra commerciale tra Usa e Cina, qualche delusione sul fronte delle fusioni e acquisizioni e problemi in aumento per i grandi colossi high-tech come Facebook, l’autunno sembra destinato ad essere una stagione ricca più di correzioni che di nuovi rialzi per i mercati azionari e obbligazionari americani ed europei (con l’Italia osservata speciale in vista della manovra di bilancio). Al contrario in Asia si iniziano a cogliere i primi segnali di una ripartenza dei mercati del credito e obbligazionari. Potrebbe essere ora di aggiornare i portafogli, sfruttando la volatilità dei mercati sviluppati per operazioni di trading e reintroducendo una quota di mercati. Segui sutaliani.it