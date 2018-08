Bonucci | Mi mancava casa In cuor mio sapevo di tornare

ilgiornale

(Di sabato 11 agosto 2018) Tanti saluti alla litigata con Allegri durante Juventus-Palermo di due stagioni fa, allo sgabello contro il Porto, all'estate in cui aveva spiegato di essere andato al Milan per spostare gli equilibri. Leonardoriavrà la sua maglia 19 gentilmente restituitagli da Perin e chi s'è visto s'è visto. Qualche fischio c'è già stato nei giorni scorsi e altri magari ne arriveranno: Agnelli e Marotta però non se ne sono curati finora e non lo faranno in futuro. Per arrivare alla Champions e per (ri)mettere un po' a posto i conti, questo e altro."Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso le inevitabili parole del difensore -. La decisione di andare al Milan? L'ho presa in un momento di rabbia, non è stata quella giusta". Lezione di vita, insomma. Per lui e per chi magari farà tesoro della lezione. Nessuna scusa ufficiale, però: "L'unica risposta che devo dare è sul campo. Sono ...