BMX | Europei 2018 | doppietta britannica al maschile con Kyle Evans e Kye Whyte Laura

BMX - Europei 2018 : Martti Sciortino supera le qualificazioni - eliminati gli altri azzurri : Martti Sciortino è l’unico azzurro a riuscire a superare le qualificazioni agli Europei di BMX, scattati oggi a Glasgow (Gran Bretagna). Il 21enne lombardo ha chiuso al quarto posto la quinta batteria delle motos, vinta dal francese Jérémy Rencurel, ottenendo così il pass per gli ottavi di finale della rassegna continentale. Sono stati invece eliminati gli altri sei italiani in gara. Roberto Cristofoli si trova nella prima batteria, vinta dal ...

Ciclismo - Europei BMX : il via alle qualifiche : Tutto quello che c’è da sapere sugli Europei di Bmx e gli azzurri convocati Il Glasgow BMX Centre sarà il palcoscenico delle prove di BMX di questi Campionati Europei di Glasgow, in programma oggi e domani. Una rassegna continentale che vedrà in azione quasi tutti gli atleti più forti del circuito e si preannuncia davvero spettacolare. Si parte oggi con le prove di qualificazione, mentre domani andranno in scena le batterie del ...

BMX - Europei 2018 : Sylvain André e Laura Smulders favoriti - azzurri per sorprendere : Domani prenderanno il via a Glasgow (Gran Bretagna) gli Europei di BMX. Una rassegna continentale che vedrà in azione quasi tutti gli atleti più forti del circuito e si preannuncia davvero spettacolare. Nella prima giornata di gare ci saranno le qualificazioni, mentre sabato si svolgeranno le batterie del tabellone principale fino alla lotta per le medaglie. Andiamo quindi a scoprire i favoriti e le speranze dell’Italia. Al maschile il francese ...