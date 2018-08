Blue Panorama - stop a voli da Bologna per la Cina : Blue Panorama Airlines ha concluso anzitempo la collaborazione con il Tour Operator Phoenix Travel Worldwide Co Ltd. di Pechino . Di conseguenza, la Compagnia aerea italiana non fornirà più i relativi ...

Disservizi - Enac indaga su Blue Panorama - Ryanair - Volotea e Vueling : In seguito ai Disservizi che si sono verificati in questa prima parte della stagione estiva in alcuni aeroporti, causando disagi a centinaia di passeggeri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile ha ...

Voli cancellati - passeggeri Blue Panorama bloccati in Grecia : L'Enac sta monitorando la situazione in corso a Rodi , Grecia, dove, nella notte tra il 29 e il 30 luglio , a causa dell 'interruzione dei sistemi di accettazione dello scalo e di altri aeroporti ...

Blue Panorama premiata miglior compagnia italiana leisure : Roma, 23 lug., askanews, - Blue Panorama Airlines è stata premiata come miglior compagnia leisure italiana del 2018 al World Airlines Awards, tenutosi a Londra il 17 luglio scorso, da Skytrax, società ...

Roma - odissea per 180 passeggeri di un volo Blue Panorama per Lampedusa : bloccati un giorno in aeroporto : odissea per 180 passeggeri di un volo Blue Panorama BV 2780 per Lampedusa. Sarebbero dovuti partire alle 14 di ieri da Fiumicino, invece sono rimasti oltre 24 ore in aeroporto dopo l'ennesimo ritardo. ...

Blue Panorama due nuovi aerei : il quinto Boeing 737 e un B 767 incrementano flotta : Teleborsa, - Con l'arrivo del suo quinto Boeing 737-800 Next Generation e di un B767-300ER, Extended Range, Blue Panorama Airlines rinnova e incrementa la propria flotta. Operazione resa possibile ...

