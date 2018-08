Bin Laden? Ecco chi ha sposato suo figlio | non è una persona qualsiasi È “il matrimonio

La madre di Osama Bin Laden dice del figlio defunto : 'Era un bravo bambino' - Osama Bin Laden - : Sono passati ormai 17 anni da quell'11 settembre che sconvolse il mondo intero con l'attentato alle Torri Gemelle, a causa del terrorista ormai deceduto figlio di Alia, ucciso il 2 maggio dell'anno ...

Bin Laden junior sposa la figlia di Mohammed Atta - mente degli attacchi dell’11 settembre : Hamza bin Laden, il più giovane successore del leader di Al Qaida, ha sposato la figlia di Mohammed Atta, la mente dietro gli Attacchi dell’11 settembre. A rivelarlo sono i fratellastri del giovane in un’intervista esclusiva al The Guardian, quotidiano che qualche giorno fa ha intervistato la madre di Osama. Secondo Ahmad e Hassan al-Attas, Hamza avrebbe assunto un ruolo di leader all’interno dell’organizzazione terroristica e ha ...

Il figlio di Bin Laden ha sposato la figlia dell’uomo degli attentati dell’11 settembre : Hamza bin Laden, figlio del miliardario terrorista Osama, ha sposato la figlia di Mohammed Atta, l'uomo che coordinò gli attentati dell'11 settembre. A darne notizia i fratellastri del giovane che sono ora in Arabia Saudita. Hamza avrebbe assunto anche un ruolo di leader all'interno dell'organizzazione terroristica del padre, Al Qaida , promettendo di vendicarlo.Continua a leggere

Matrimonio del terrore Bin Laden sposa Atta : Di cose in comune, obiettivamente, ne hanno tante: uno è figlio dello 'sceicco del terrore', l'uomo nero Osama bin Laden che organizzò - tra l'altro - la strage delle Torri Gemelle di New York e fu ...

Il figlio di Bin Laden sposa la figlia della 'mente' dell'attacco alle Torri Gemelle : Hamza bin Laden , uno dei figli del leader di Al Qaeda , ha sposato la figlia di Mohammed Atta , la "mente" dietro gli attacchi dell'11 settembre. Lo rivelano i fratellastri in esclusiva al Guardian ...

Il figlio di Bin Laden ha sposato la figlia di un terrorista dell'11 settembre? : Il figlio di Osama Bin Laden avrebbe sposato la figlia di uno dei terrorista dell'11 settembre 2001. A renderlo noto, in una lunga intervista al The Guardian , è stata Alia Ghanem, la madre dell'ex ...

Figlio di Bin Laden sposa figlia di Atta - mente attacchi 11 settembre - : La notizia è stata rivelata al Guardian dai fratellastri del terrorista ucciso nel 2011. Il giornale riporta anche che il giovane è a sua volta un leader di Al Qaeda

Parla la madre di Bin Laden : "Osama? Colpa delle cattive compagnie" : L' intera famiglia è rientrata in Arabia Saudita da ogni parte del mondo e per molto tempo non abbiamo potuto muoverci, eravamo controllati e ci era vietato uscire dal Paese». Il fratello di Bin ...

Bin LADEN/ Chi ha traviato il "bravo ragazzo" di mamma Alia continua ad agire : Alia Ghanem ha parlato di suo figlio Osama Bin LADEN: un bravo ragazzo traviato da cattive frequentazioni. Che ancora seminano terrore nel mondo.