Bimba di 8 anni muore contro un palo Ultime notizie incidente Nettuno | papà ubriaco | il

INCIDENTE NETTUNO - MUORE Bimba DI 8 ANNI/ Ultime notizie : padre alla guida con patente revocata nel 2009 : NETTUNO, auto si schianta contro il palo: MUORE bambina di 9 ANNI. Ultime notizie, tragedia nel Romano: il padre della piccola era ubriaco alla guida.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 13:39:00 GMT)

Roma - terribile incidente stradale a Nettuno : muore una Bimba di 8 anni : L'ennesima tragedia della strada colpisce stavolta il Lazio e, precisamente, la città di Nettuno. Lo schianto è accaduto la scorsa notte alla periferia della città tirrenica, in via dei Frati, arteria stradale ad alta percorrenza. Una Bmw condotta da un 39enne si è ribaltata sull'asfalto, dopo aver colpito un palo dell'illuminazione. Nel terribile impatto è deceduta una delle due figlie dell'uomo che viaggiavano a bordo del mezzo: si tratta di ...

Roma - si ribalta con l’auto : muore Bimba di 8 anni : Roma. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questa notte a Nettuno (Roma), in via dei Frati. Alla guida dell’auto il padre, 39 anni, che poco dopo la mezzanotte avrebbe perso il controllo della vettura, finendo contro un palo e cappottandosi. Roma, l’uomo al volante risultato positivo all’alcol test L’uomo era al volante nonostante la patente revocata da 9 anni e sotto l’effetto ...

Nettuno - auto si schianta contro il palo : muore Bimba di 9 anni/ Ultime notizie - padre ubriaco causa incidente : Nettuno, auto si schianta contro il palo: muore bambina di 9 anni. Ultime notizie, tragedia nel Romano: il padre della piccola era ubriaco alla guida.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 10:38:00 GMT)

India - Bimba di 7 anni violentata : lo stupratore rischia la pena di morte : Sono stati i genitori ad accorgersi della violenza subita dalla figlia: la bambina era tornata a casa con i vestiti sporchi di sangue e in stato di shock. L'uomo che l'ha violentata, Ram Asre, di 37 anni, lavorava nella scuola frequentata dalla bimba. Adesso, secondo le severe leggi Indiane, rischia la pena di morte.Continua a leggere

Meningite scambiate per congiuntivite - alla Bimba di 9 anni vengono amputati entrambi i piedi : Brogan-Lei Partridge aveva trascorso buona parte della vacanza passata insieme ai genitori durante la loro luna di miele in acqua. Per questo motivo i genitori pensavano che quei disturbi fossero legati ad una probabile infezione agli occhi. Purtroppo si sbagliavano...Continua a leggere

Grottammare - Bimba di 4 anni in fin di vita. L'elicottero la porta d'urgenza al Salesi : Grottammare Una bimba di 4 anni è stata trasportata in gravi condizioni, nel pomeriggio di oggi, all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona dopo aver perso conoscenza in seguito ad un malore. La piccola,...

Usa - rubato cagnolino di Bimba di 5 anni malata di cancro : Ha solo cinque anni, Zakaia Gray, una bimba americana cui i medici hanno dato sei mesi di vita, a causa di un cancro al cervello che la sta uccidendo. Sei mesi che la bambina affronterà circondata dai suoi affetti.Ma lo scorso 4 agosto, uno dei suo amici le è stato portato via: si tratta di Annabella May, un cagnolino di 11 settimane, che alleggeriva il dolore e la fatica della malattia di Zakaia e che le avrebbero reso le giornate più facili e ...

Bimba di 2 anni muore soffocata da acino d'uva : Una bambina di nemmeno due anni è morta soffocata da un acino d'uva mentre si trovava in una spiaggia libera a marina di Lizzano, Taranto,. Secondo quanto si legge sulla 'Gazzetta del Mezzogiorno', la ...

Roccia si stacca dalla scogliera - Bimba di 9 anni muore sotto gli occhi dei genitori : È morta a soli 9 anni per un grave trauma cranico riportato dopo che una Roccia si è staccata dalla parete della Seaton Garth a Staithes, in Regno Unito. La piccola stava giocando in spiaggia quando è avvenuto il dramma.Continua a leggere

Bimba di 2 anni muore soffocata da un acino d’uva |Rischi - cosa fare : Ogni anno in Italia mille bambini finiscono in ospedale per soffocamento, tra il 60% e l’80% dei casi è dovuto al cibo e non di rado accade in presenza di adulti. Gli alimenti più a rischio sono carne e wurstel

Taranto - dramma in spiaggia : Bimba di due anni ingoia acino d’uva e muore soffocata : La piccola è sfuggita per alcuni attimi al controllo dei genitori e ha ingerito un acino di uva mentre era in spiaggia. La piccola però non è riuscita ad ingoiarlo ed è diventata subito cianotica. Inutili ogni tentativo successivo di salvarla.Continua a leggere

Bimba DI 2 ANNI MUORE SOFFOCATA DA UN ACINO D'UVA/ Tragedia a Marina di Lizzano - nel Salento : BIMBA di 2 ANNI MUORE SOFFOCATA da un ACINO D'UVA: Tragedia a Marina di Lizzano, a nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto salvare la piccola(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 23:51:00 GMT)

MALNUTRITA Bimba DI 10 ANNI - VIA DA OSPEDALE : GENITORI INDAGATI/ Torino - è in una comunità? Dubbi e denunce : Torino, bambina di 10 ANNI ricoverata per denutrizione: GENITORI la portano via contro il parere dei medici, che allertano la procura. "L'abbiamo affidata ad una comunità": indagini al via(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 12:10:00 GMT)