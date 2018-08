Bernardi | 50 anni e guardo avanti

È morto il fisico e divulgatore italiano Carlo Bernardini - aveva 88 anni : Carlo Bernardini, importante fisico e apprezzato divulgatore scientifico italiano, è morto giovedì 21 giugno, la famiglia ne ha dato notizia oggi. Nato a Lecce nel 1930, Bernardini si era laureato in Fisica alla Sapienza di Roma nel 1952 e aveva The post È morto il fisico e divulgatore italiano Carlo Bernardini, aveva 88 anni appeared first on Il Post.