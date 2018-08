Bellezze celebri al bagno | tra onde wild e labbra da baciare

vanityfair

(Di sabato 11 agosto 2018) Capelli liberi o raccolti? Meglio un filo di trucco (rigorosamente waterproof) o giornate make-up free e un po’, tra tuffi e ombrellone? La bellezza, del resto, non va in vacanza, e anche in spiaggia bisogna essere curate, ciò che conta è non scivolare nel ridicolo, con tinte choc e lustrini da ultimo dell’anno. Le star, che in spiaggia non trascorrono solo qualche giorno ma buona parte del loro tempo libero, hanno maturato una certa abilità nel coniugare buon gusto e praticità, con un tocco fashion che non guasta mai. Tra le acconciature più gettonate vince a mani basse il top knot, il raccolto informale adatto ai capelli medio lunghi facile da fare anche al volo. Lo adorano la modella Thylanee Blau e la collega Nina Agdal, mentre Alessandra Ambrosio va matta per le beach waves, che dopo una giornata in riva al mare sono ancora più belle e naturali: non bisogna ...