Beach volley | World Tour 2018 Mosca Azzurri fuori ai quarti | quinto posto per

BPER Banca Beach volley Tour : Sulla sabbia del 4 Vele di Pescara lo spettacolo della quinta tappa con 70 coppie iscritte : La tradizione Sulla sabbia abruzzese. Il BPER Banca Beach Volley Italia Tour torna in una delle sue case tradizionali, lo Stabilimento 4 Vele di Pescara che ospita il torneo per il terzo anno consecutivo, per la quinta e penultima tappa del circuito. Lo stabilimento 4 Vele è una delle culle del Beach Volley italiano: qui hanno allenando alcuni dei tecnici che stanno lavorando nella Nazionale italiana come Ettore Marcovecchio e Caterina De ...

Beach volley - World Tour 2018 Mosca. Grande Italia! Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth nei quarti : Doppia presenza italiana nel prestigioso 4 Stelle di Mosca, ultima tappa di alto livello del World Tour 2018 prima delle finali di Amburgo. Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth centrano un Grande risultato, l’ingresso nei quarti di finale e domani proveranno ad entrare nella top four del torneo russo. Nono posto fionale di tutto rispetto, invece, per la terza coppia italiana al via, Rossi/Caminati. Luypo/Nicolai, negli ottavi di finale, si ...

Beach volley – World Tour Mosca : Mengatti-Orsi Toth ai quarti di finale : Beach Volley World Tour Mosca: due coppie azzurre ai quarti di finale Nel torneo 4 stelle di Mosca procede spedita la corsa di due coppie azzurre sulle tre in gara. Nel tabellone femminile Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth confermano il loro buon momento di forma conquistando l’accesso ai quarti di finale in programma domani grazie a una giornata davvero positiva. Le ragazze allenate da Terenzio Feroleto, infatti, oggi hanno centrato ...

Beach volley - World Tour 2018 - Mosca. Che bella Italia! Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth agli ottavi - avanti anche Rossi/Caminati : Tris di coppie alla fase ad eliminazione diretta per l’ItalBeach impegnata a Mosca nel torneo 4 Stelle sulla sabbia russa. Lupo/Nicolai hanno compiuto un piccolo capolavoro, riscattando prontamente la prestazione non eccelsa nel Major Series di Vienna qualificandosi per gli ottavi di finale, grazie al successo in un girone di ferro. Gli azzurri hanno prima sconfitto 2-1 (19-21, 21-16, 15-10) in rimonta la coppia russa Hudyakov/Bykanov e ...

M5s : torneo Beach volley contro azzardo : Ecco quindi l'antidoto per divertirsi con i giochi veri: pallavolo, calcetto e ogni altro sport sano. Il torneo davanti al mare andrà avanti fino a tarda sera. Tutte le notizie di Breaking News Per ...

Beach volley : Lupo-Nicolai agli ottavi del torneo di Mosca : Mosca, RUSSIA,- Gli azzurri Lupo-Nicolai hanno messo il loro sigillo nella prima giornata del torneo 4 stelle di Mosca . In evidenza i vice campioni olimpici hanno centrato un doppio successo. In ...

Beach volley : a Mosca Lupo-Nicolai ok - sconfitte le altre due coppie azzurre : Mosca , RUSSIA, - Nelle gare d'esordio nel main draw del torneo 4 stelle di Mosca le coppie azzurre hanno ottenuto un successo e due sconfitte.Bene Lupo-Nicolai che hanno superato Hudyakov-Bykanov 2-1 ...

Beach volley - World Tour 2018 Mosca. Rossi/Caminati ko al primo turno - tra poco Lupo/Nicolai : Inizia con una sconfitta l’avventura dell’ItalBeach al torneo 4 Stelle di Mosca. La coppia azzurra Rossi/Caminati è stata sconfitta 2-1 (21-19, 20-22, 15-11) dai vice campioni del mondo austriaci Doppler/Horst. Nella finale per il terzo posto che dà accesso ai sedicesimi di finale gli azzurri affronteranno i francesi Krou/Aye, sconfitti nella semifinale da Vitor Felipe/Evandro. Tra poco in campo la coppia numero uno azzurra, Lupo/Nicolai contro ...

Beach volley World Tour Mosca (4 Stelle) - Menegatti-Orsi Toth accedono Al Main Draw : Dopo la vittoria contro le russe il duo Menegatti-Orsi Toth al Beach Volley World Tour Mosca (4 Stelle) si guadagnano il Al Main Draw Nelle qualificazioni del torneo di Mosca (World Tour, 4 Stelle) nessun problema per le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth. La coppia italiana ha battuto nettamente le russe Mastikova-Petrunina 2-0 (21-7, 21-17), centrando l’accesso nel tabellone principale. Tra gli uomini niente da fare per ...

Beach volley : quattro coppie italiane al World Tour di Mosca : Mosca- Tutto è pronto a Mosca per l'inizio del torneo World Tour 4 Stelle che prenderà il via domani. In Russia saranno presenti i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai , testa di serie ...

Sfide a Beach volley nel ricordo sempre vivo di Davide Centofanti : il torneo a Vasto Marina : ... l'impegno e l'affetto , potendo ricordare Davide in una maniera genuina e coinvolgente , con il sorriso e nell'amore per lo sport . Una targa è stata consegnata alla famiglia Centofanti, ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Casalvelino. Benazzi/Leonardi e Ingrosso concedono il bis. Bentornato Carambula! : Il rischio di perdere un talento vero del Beach volley Italiano era sensibile ma Casalvelino potrebbe essere il luogo della rinascita di Adrian Carambula che negli ultimi quattro anni ha fatto la storia del Beach volley Italiano, conquistando podi e vittorie nel World Tour e disputando una finale europea e un’Olimpiade. L’azzurro di origine uruguaiana ha fatto centro, il primo della stagione alla sua prima partecipazione in coppia ...

