Bce | senza Draghi l’Italia rischia il declassamento Vendete i titoli e preparatevi al

(Di sabato 11 agosto 2018) Se avessidel debito pubblico italiano e/odelle banche del nostro Paese (che sono i principali acquirenti di bot, btp e cct), anche sotto forma di risparmio gestito (fondi, gestioni, hedge, etf, fiduciarie, ecc), venderei tutto, lascerei i soldi sul conto e aspetterei il passaggio del ciclone autunnale. Il pericolo di undel rating sul nostro Paese nel prossimo autunno è molto probabile per vari motivi. Così come rilevato dal Bollettino economico della Banca centrale europea,è il Paese nell’area dell’euro a 18 (esclusa la Grecia) con i più elevati squilibri eccessivi macroeconomici ed è sotto osservazione speciale. Non è sicuramente un responsabilità diretta ed esclusiva di questo governo. È un’incapacità endemica di governare il cambiamento visto che già dall’ultimo trimestre 2013 (Bollettino Bce del marzo 2014)era ...