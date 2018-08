Bayern | Boateng via | un nuovo indizio

Jerome Boateng rompe con il Bayern Monaco : vuole il Psg : Niente Manchester United, Jerome Boateng ha scelto il Psg. Lo scrive oggi ‘Le Parisien’, secondo cui il passaggio del centrale tedesco del Bayern Monaco alla corte di Thomas Tuchel dovrebbe essere cosa fatta e manca solo l’accordo formale tra i due club. Legato ai bavaresi fino al giugno del 2021, Boateng dovrebbe arrivare a Parigi per 45 milioni di euro.L'articolo Jerome Boateng rompe con il Bayern Monaco: vuole il Psg ...

Jerome Boateng via dal Bayern Monaco? Tutta colpa del rapper Jay-Z : il retroscena è clamoroso : Jerome Boateng potrebbe lasciare il Bayern Monaco a causa delle sue collaborazioni musicali con il rapper Jay-Z: il legame fra i due non sarebbe andato giù a Rummenigge Jerome Boateng, fratello di Kevin Prince Boateng del Sassuolo, potrebbe lasciare il Bayern Monaco per una questione… musicale! Da diversi anni infatti, il centrale tedesco ha intrapreso prima un’amicizia e poi una stretta collaborazione musicale con il rapper ...

Calciomercato : Benjamin Pavard al Bayern Monaco e Jerome Boateng al Psg : Benjamin Pavard al Bayern Monaco e Jerome Boateng a Parigi. Potrebbe essere questo il destino del 22enne terzino francese campione del mondo cercato insistentemente dai bavaresi che lascerebbero invece partire il centrale tedesco che potrebbe accasarsi al Psg. Lo scrive oggi ‘Le Parisien’ che ipotizza il doppio trasferimento, con il club bavarese pronto a investire 45 milioni per Boateng, mentre Pavard che e’ sotto ...

Bayern Monaco - Rummenigge allo scoperto : “Boateng ha chiesto la cessione” : Boateng probabilmente non giocherà nel Bayern Monaco nella prossima stagione, il centrale ha chiesto di lasciare la Bundesliga Boateng ha chiesto la cessione al Bayern Monaco. La notizia è stata ufficializzata da Rummenigge in queste ore. “Dopo la fine della scorsa stagione, Jerome e il suo agente hanno detto alla dirigenza del Bayern che piacerebbe provare qualcosa di nuovo prima di chiudere la sua carriera. Ho detto a Boateng che se un ...

Manchester United - interesse per Boateng del Bayern Monaco : pronta un’offerta di oltre 50 milioni : I red devils hanno messo gli occhi su Jerome Boateng, per il difensore del Bayern Monaco è pronta un’offerta da oltre 50 milioni Il Manchester United è intenzionato a strappare al Bayern Monaco il difensore Jerome Boateng per una cifra che supera i 50 milioni di euro. E’ quanto sostiene il ‘Manchester Evening News’ secondo il quale il nazionale tedesco è in cima alla lista dei rinforzi stilata da José Mourinho. I ...

