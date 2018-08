Batterio killer | neonato muore in ospedale | Altri bambini colpiti

Brescia - neonato morto in ospedale : ecco il Batterio killer resistente agli antibiotici : Il nome scientifico è Serratia marcescens ed è il batterio responsabile della morte del neonato ricoverato all' ospedale Civile a Brescia . Della famiglia degli enterobatteri, avrebbe provocato il ...

Batterio killer uccide neonato a Brescia : Un neonato prematuro è stato ucciso da un Batterio killer all’ospedale Civile di Brescia. Il bimbo è stato vittima un’infezione provocata dal Batterio noto come serratia marcescens. Il fratello gemello anche lui colpito dal Batterio è vivo. Dopo il decesso, il reparto è stato visitato dai carabinieri del Nas: i militari hanno acquisito documentazione e fatto i primi accertamenti sul personale entrato in contatto con il bambino, per ...

Neonato morto a Brescia - colpito da Batterio killer : cos’è il ‘Serratia Marcescens’ : Il momento più bello che la vita ci regala a volte viene rovinato da drammatiche notizie. Il parto, infatti, non sempre va per come si vorrebbe con complicazioni che possono portare alla morte della mamma o del Neonato appena venuto al mondo. E, purtroppo, casi simili si registrano anche in questo afoso agosto 2018. Un Neonato, infatti, è morto agli Spedali civili di Brescia a causa del batterio “serratia marcescens”. A darne ...

