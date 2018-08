Barcellona | Pogba resta allo United Il Psg chiede Dembelé

Calciomercato : Pogba vuole andarsene - il Barcellona spera ancora : Il Barcellona continua a credere nell’operazione Paul Pogba. Nonostante la trattativa sia ancora più complicata dopo la chiusura del mercato inglese, i vertici blaugrana – secondo quanto riporta ‘El Mundo Deportivo’ – non si rassegnano all’idea di dover rinunciare alla stella francese. Il centrocampista infatti è determinato a lasciare il Manchester United, spinto dallo scarso feeling con Josè Mourinho, ...

Dall'Inghilterra : 'Raiola spinge Pogba a Barcellona'. Juventus alla finestra : Ecco che in questa situazione ogni gesto o parola può diventare importante o causare tensioni e voci, come il fatto - riportato dal 'Daily Mail' - che il 25enne francese fresco campione del mondo al ...

Pogba più lontano dal Barcellona : c'è il veto di Mourinho : Sempre secondo Sport anche il Barcellona si sarebbe ormai rassegnato, pur mantenendo ancora un filo di speranza, lo 0,01% secondo fonti del club blaugrana, di strappare il sì dello United a fil di ...

Barcellona-Juventus - gli aggiornamenti su Pogba : TORINO - Il Barcellona continua a lavorare dietro le quinte per preparare il terreno all'assalto a Paul Pogba , centrocampista campione del mondo con la Francia, ormai sempre più lontano dal progetto di José Mourinho e del Manchester United . Nei giorni scorsi erano arrivati i messaggi del giocatore, che ha espresso il desiderio di ...

Pogba-Barcellona - il piano segreto di Mino Raiola : “voglio portare Paul via dal Manchester United” : Pogba via dal Manchester United, il desiderio di Mino Raiola potrebbe avverarsi con l’arrivo del centrocampista francese al Barcellona Paul Pogba sarebbe pronto al trasferimento lontano dall’Old Trafford. Il calciatore francese, laureatosi campione del mondo con la sua nazionale meno di un mese fa, vorrebbe dire addio al Manchester United, sua squadra da due anni dopo l’addio del centrocampista alla Juventus. I rapporti ...

L'Inter piomba su Keita Barcellona in pressing su Pogba : Kovavic va allo scontro con il Real Madrid . Dopo aver pubbicamente dichiarato di voler cambiare squadra, il centrocampista croato ha deciso di non allenarsi con la formazione spagnola, finché non ...

Calciomercato Barcellona - offerta per Pogba : muro United : Pogba, l'offerta del Barcellona: no dello United I blaugrana fanno comunque decisamente sul serio per il centrocampista fresco campione del Mondo con la Francia, ma la terza offerta presentata dal ...

Inter - cresce l'attesa per l'incontro Modric-Real. Barcellona in pressing su Pogba. Kalinic-Atletico Madrid : Da Modric a Rabiot , passando per Pogba e Pjanic : sarà la settimana dei centrocampisti, veri e illustri protagonisti di questa bollente fase di calciomercato. L'effetto domino potrebbe essere ...

Pogba-United - è rottura : scatta l'asta Juve-Barcellona? : Paul Pogba via dallo United. Indiscrezioni di mercato sempre più forti sembrano avvicinare l'addio del centrocampista francese al club di Manchester. Tra le possibili pretendenti - secondo la stampa ...

Dalla Spagna - Raiola tratta cessione Pogba : Barcellona in pole - occhio alla Juve : Raiola tratta cessione Pogba- Paul Pogba sarebbe pronto a dire addio al Manchester United per sposare una nuovo progetto e una nuova avventura professionale. Il rapporto burrascoso con Mourinho, starebbe spingendo Raiola a trattare la cessione del centrocampista francese. Come riportato dai colleghi spagnoli di “Mundo Deportivo”, il Barcellona sarebbe in pole per l’acquisto del […] L'articolo Dalla Spagna, Raiola tratta ...

Tutti gli occhi su Pogba - anche il Barcellona interessato all’acquisto del centrocampista francese : Paul Pogba tra Juventus e Barcellona? Pare palesarsi anche l’interesse dei blaugrana per il tesserino del centrocampista francese Dopo che le voci di mercato avrebbero voluto la Juventus interessata al riacquisto di Paul Pogba, spunta anche l’interesse del Barcellona verso il centrocampista francese. Il neo campione del mondo, con un titolo in più in bacheca, starebbe secondo molti cercando “casa”. Il suo rapporto ...

Attenta Juventus - il Barcellona non molla Pogba : Barcellona - Il Barcellona vede e rilancia. L'arrivo di Arturo Vidal, infatti, non è, come molti avrebbero potuto pensare, l'ultimo colpo di mercato messo a segno dal club catalano. O almeno non lo è ...

Il Barcellona pressa lo United : è Pogba il sogno dei blaugrana : Paul Pogba ha lasciato la Juventus nell'estate del 2016 per tornare al Manchester United che per riportarlo all'ovile ha investito poco più di 100 milioni di euro. Il francese ha dimostrato anche in ...

Calciomercato Barcellona - per centrocampo idea Pogba : Uno tra Rabiot, Pogba e Vidal potrebbe trovare spazio nel centrocampo del Barcellona nella prossima stagione. ‘Orfana’ di Iniesta, andato in Giappone, e perduto Paulinho, tornato in Cina, i blaugrana hanno necessità di rimpolpare la zona mediana del campo e, stando alle indiscrezioni riportate oggi dalla stampa catalana, il ds Eric Abidal ha intensificato i rapporti con gli entourage di questi tre giocatori, ritenuti i più ...