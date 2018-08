Barca affondata in Sardegna | due morti | un corpo trovato sugli scogli

Sardegna - Barca affondata : due morti - uno trovato sugli scogli : Giallo in Sardegna , dove un'im barca zione è affondata e due persone hanno perso la vita. In un primo momento il secondo occupante era stato dato per disperso a largo del litorale di Lu Bagnu , sulla ...

In Sardegna una piccola Barca a motore è affondata e due uomini sono morti : Due uomini di circa sessant’anni sono morti in mare del nord della Sardegna, poco lontano da Castelsardo, in provincia di Sassari: il corpo del primo è stato trovato su una scogliera alle 8.30 di sabato, mentre quello del secondo è stato The post In Sardegna una piccola barca a motore è affondata e due uomini sono morti appeared first on Il Post.