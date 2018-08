Barca affonda in Sardegna | un morto e un disperso

Barca affonda in Sardegna : un morto : Un’im Barca zione è affonda ta nelle acque antistanti il litorale di Lu Bagnu, sulla costa settentrionale della Sardegna . Da quanto apprende l’ANSA una persona ha perso la vita nell’incidente sul quale le notizie sono ancora frammentarie. La Barca è affonda ta in località Rasciada, sul litorale sassarese. L'articolo Barca affonda in Sardegna : un morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Missouri - Barca da turismo affonda in un lago per il maltempo : morti e dispersi : Missouri, barca da turismo affonda in un lago per il maltempo: morti e dispersi Una imbarcazione si è capovolta ed è affondata nel Table Rock Lake, nel Missouri, a causa del maltempo. A bordo c’erano una trentina di persone: il bilancio provvisorio dell’incidente è di undici morti, tre bambini e quattro adulti sono ricoverati in […] L'articolo Missouri, barca da turismo affonda in un lago per il maltempo: morti e dispersi ...