Barca affonda in Sardegna | morti due uomini di 60 anni

Barca affonda in Sardegna : un morto : Un’imBarcazione è affondata nelle acque antistanti il litorale di Lu Bagnu, sulla costa settentrionale della Sardegna. Da quanto apprende l’ANSA una persona ha perso la vita nell’incidente sul quale le notizie sono ancora frammentarie. La Barca è affondata in località Rasciada, sul litorale sassarese. L'articolo Barca affonda in Sardegna: un morto sembra essere il primo su Meteo Web.