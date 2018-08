Barca affonda in Sardegna | morti due turisti

Una Barca affonda in Sardegna - 2 morti : Roma, 11 ago., askanews, - Un'im barca zione è affonda ta oggi nelle acque antistanti il litorale di Castelsardo, nel nord della Sardegna . Nell' affonda mento due persone sono morte ed i loro corpi sono ...

Tragedia in Sardegna - Barca affonda : recuperati 2 cadaveri : Due uomini sulla sessantina sono stati trovati morti stamane davanti a una scogliera a sud di Castelsardo (Sassari), in quello che appare un incidente in barca. Il cadavere della prima vittima e’ stato scoperto stamane sugli scogli dopo alle 8.30 da una pattuglia della capitaneria di Porto Torres. Davanti alla costa di Rasciada, a circa 150 metri dalla scogliera, c’era un’imbarcazione a motore di 6 metri semiaffondata, ...