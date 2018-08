Barca affonda davanti a Castelsardo | muoiono due medici

“È giallo”. Sardegna - Barca affonda : ci sono due morti. La zona - altamente turistica - è sotto choc per la tragedia : In Sardegna adesso è giallo: un incidente che sta creando più di un problema agli investigatori che vogliono vederci chiaro al più presto perché qualcosa non torna. Una barca è affondata nelle acque antistanti Lu Bagnu (Castelsardo), nella costa settentrionale della Sardegna. Le vittime sono due uomini che si trovavano sull’imbarcazione. Entrambi identificati: si tratta di Pier Tonio Spanu, 70 anni, dentista di Sennori, e Giovanni ...

Barca affondata in Sardegna - le vittime sono due medici : erano usciti a pescare : sono state identificate le due vittime dell'incidente nautico avvenuto ieri notte a Castelsardo: si tratta di Pier Tonio Spanu, 70 anni, dentista di Sennori, e Giovanni Di Maria, 69 anni, urologo di Sassari, che in passato era stato anche consigliere comunale nelle fila del Pd. L'ipotesi più probabile è che l'imBarcazione si sia schiantata contro gli scogli semisommersi.Continua a leggere

Barca affonda in Sardegna : vittime due medici : Sono Pier Tonio Spanu, 70 anni, dentista di Sennori, e Giovanni Di Maria, 69 anni, urologo di Sassari, le vittime dell’incidente nautico di questa notte lungo le coste di Castelsardo, all’altezza del villaggio turistico “Rasciada”. I due medici, accomunati dall’amicizia e dalla passione per la pesca, erano usciti ieri sera dal porto di Castelsardo a bordo della Barca di Pier Tonio Spanu, un semicabinato da sei metri ...

