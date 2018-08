Auto si cappotta sulla statale 20 | ferita una donna

Auto si cappotta sulla Torino-Savona - un codice giallo al San Paolo : Poco dopo le ore 7.00 è stato lanciato l'allarme per un' Auto cappotta ta in Auto strada sulla Torino-Savona in direzione capoluogo di provincia nel tratto tra Altare e Carcare. Ad rimanere coinvolto un ...

Perde il controllo dell'Auto ed esce di strada cappottandosi : morti due uomini : SAN GIORGIO IN BOSCO Incidente mortale in via Calandrine a San Giorgio in Bosco, oggi pomeriggio alle 17. Deceduti due uomini che viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf che pare essere uscita di ...