Atp Toronto | Nadal in semifinale

Tennis - Atp : Nadal rimonta Cilic e vola in semifinale a Toronto : Marian Cilic ci ha sperato. Anzi, pure qualcosa di più. Ma alla fine è ancora Rafa Nadal a spuntarla e qualificarsi per le semifinali del Masters 1000 di Toronto , Can, cemento, 4.662.300 dollari, . ...

Atp Toronto & Wta Montreal 2018/ Info streaming video e diretta tv - orario delle semifinali (oggi) : diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018 Info streaming video e tv delle partite di tennis: la Rogers Cup è arrivata alle semifinali (oggi sabato 11 agosto)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 09:59:00 GMT)

Atp Toronto – Isner fuori contro i pronostici - Khachanov in semifinale : Karen Khachanov ha battuto in due set il tennista americano John Isner al torneo Atp di Toronto sul cemento Nonostante si sia battuto contro il numero 39 della classifica mondiale, John Isner (numero 9 della classifica Atp) è stato sconfitto ai quarti di finale del torneo di Toronto per 2-0. Con i parziali di 7-6 | 7-6, Karen Khachanov in un’ora e 32 minuti di gioco è riuscito a prevalere per ben due volte al tie-break, volando in ...

Atp Toronto – Nadal suda - vince e vola in semifinale : Rafa in tre set contro Cilic : Rafa Nadal sul cemento del torneo Atp di Toronto batte in tre set ai quarti di finale Marin Cilic (tennista numero 7 al mondo) Rafa Nadal approda in una delle due semifinali del torneo Atp di Toronto dopo un match duro contro Marin Cilic. A seguito di una partenza shock per lo spagnolo, con un primo set terminato sul parziale di 6-2 per il numero 7 al mondo, Nadal rimette in chiaro le cose. I seguenti due parziali di gioco sono tutti a ...

Tennis - Atp Masters 1000 Toronto 2018 : i risultati dei quarti di finale. Nadal rimonta Cilic - Tsitsipas elimina Alexander Zverev! : Non si può dire che non stia riservando sorprese il torneo ATP Masters 1000 di Toronto: sul cemento canadese va fuori la testa di serie numero due Alexander Zverev. Il tedesco si è fatto annullare due match point e poi ha ceduto all’ellenico Stefanos Tsitsipas, che, dopo l’austriaco Dominic Thiem ed il serbo Novak Djokovic batte il terzo top 10 mondiale consecutivo. Rischia, ma si impone con una rimonta vincente, anche ...

Atp Toronto – Tsitsipas ci ha preso gusto : dopo Djokovic ko anche Zverev : Tsitsipas manda al tappeto un altro big: Zverev ko in tre set ai quarti di finale del torneo Atp di Toronto Il greco Tsitsipas ci ha preso gusto al torneo Atp di Toronto: il numero 27 al mondo, dopo aver mandato al tappeto Novak Djokovic ha avuto la meglio anche su Alex Zverev, questa sera. Il greco ha trionfato in rimonta, dopo 2 ore e 29 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 7-6, 6-4. Il numero 3 al mondo, dunque, eliminato ai quarti di ...

DIRETTA/ Atp Toronto & Wta Montreal 2018 streaming video e tv : vince il greco al 3° (Rogers cup - 10 agosto) : DIRETTA Atp Toronto & Wta Montreal 2018: info streaming video e tv delle partite di tennis, in programma oggi 10 agosto per la Rogers Cup, arrivata ai quarti. (Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 22:45:00 GMT)

Diretta/ Atp Toronto & Wta Montreal 2018 streaming video e tv : Tsitsipas vs Zverev (Rogers cup - 10 agosto) : Diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018: info streaming video e tv delle partite di tennis, in programma oggi 10 agosto per la Rogers Cup, arrivata ai quarti. (Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 20:55:00 GMT)

Atp Toronto - Anderson stravince contro Dimitrov : il sudafricano vola in semifinale : Grigor Dimitrov cede sotto i colpi di Kevin Anderson al torneo Atp di Toronto: niente da fare per il tennista bulgaro Kevin Anderson, tennista numero 6 al mondo, vince contro Grigor Dimitrov e vola in semifinale al torneo Atp di Toronto. Il sudafricano ha battuto in appena un’ora e 15 minuti di gioco il rivale bulgaro, eliminandolo in due set conclusi con lo stesso netto parziale di 6-2. Anderson se la vedrà al prossimo turno con il ...

DIRETTA/ Atp Toronto & Wta Montreal 2018 streaming video e tv : Dimitrov battuto (Rogers cup - 10 agosto) : DIRETTA Atp Toronto & Wta Montreal 2018: info streaming video e tv delle partite di tennis, in programma oggi 10 agosto per la Rogers Cup, arrivata ai quarti. (Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:48:00 GMT)

Diretta/ Atp Toronto & Wta Montreal 2018 streaming video e tv : via alle prime partite! (Rogers cup - 10 agosto) : Diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018: info streaming video e tv delle partite di tennis, in programma oggi 10 agosto per la Rogers Cup, arrivata ai quarti. (Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 18:22:00 GMT)

Atp Toronto : Nadal e Zverev ai quarti : Nadal, n.1 del mondo, ha superato lo svizzero Stan Wawrinka, in tabellone grazie ad una wild card, per 7-5 7-6 , 7-4, in un incontro disturbato dalla pioggia. Rafa troverà nei quarti il croato Marin ...

Atp Toronto - Nadal e Zverev ai quarti. Semaforo rosso per Isner : Il maiorchino, numero uno del mondo e del tabellone, sbriga in due set la pratica Stan Wawrinka , battuto 7-5 7-6, 4, . Letale il n°1 del ranking mondiale che dopo un'ora di sospensione per pioggia ...

Atp Toronto – Wawrinka fa sudare Nadal - ma Rafa stacca il pass per i quarti dopo 2 ore : Servono poco più di due ore a Rafa Nadal per riuscire ad aver ragione di Stan Wawrinka: lo spagnolo si impone in due set e accede ai quarti dell’ATP di Toronto Sarà pure numero 195 al mondo, ma Stan Wawrinka non si è dimenticato come si gioca a tennis. Il tennista svizzero, quasi fuori dai migliori 200 al mondo per infortunio, ha dato battaglia al numero 1 del mondo per oltre due ore, arrendendosi poi con l’onore delle armi. Nadal infatti ...