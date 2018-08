ATP Cincinnati 2018 | il tabellone del Masters

ATP Cincinnati : forfait Fognini : ANSA, - ROMA, 9 AGO - Fabio Fognini non giocherà il Masters 1000 di Cincinnati , in programma la prossima settimana. Lo ha annunciato lo stesso tennista azzurro dopo la sconfitta al secondo turno a ...

ATP Cincinnati – Fognini non ci sarà : Fabio punta tutto sugli Us Open : Fabio Fognini dà forfait al Masters 1000 di Cincinnati, il tennista italiano vuole arrivare al meglio della forma agli Us Open Fabio Fognini rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati, al via lunedì prossimo. Il tennista ligure ha annunciato forfait dopo l’eliminazione per mano del canadese Denis Shapovalov al secondo turno del Masters 1000 di Toronto. L’azzurro ha deciso di prendersi un po’ di riposo in vista dell’Us ...