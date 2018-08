Atletica | Europei | la 4x400 donne in finale | simbolo di multietnicità

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : spostata la partenza della marcia 20 km femminile : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera , sabato 11 agosto, , spazio alle 20 km di marcia: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Atletica - Europei 2018 : posticipata la 20 km di marcia femminile! Fuga di gas a Berlino. Il nuovo programma e l’orario : Ritardo sulla partenza dalla 20 km di marcia femminile agli Europei 2018 di Atletica leggera. La gara sarebbe dovuta partire alle ore 09.05 e invece le ragazze sono ancora ferme sulla linea, lo start verrà dato non prima delle ore 09.35. Ci sono infatti i vigili del fuoco lungo il tracciato che si snoda per le strade di Berlino, un mezzo dei pompieri si trova nei pressi di un tombino e si parla di una possibile Fuga di gas che ha costretto gli ...

Atletica - Europei 2018 : oggi la giornata più attesa dagli italiani - il programma : Una giornata carica di premesse e promesse, ma le ultime non sono state mantenute dagli atleti italiani almeno nelle gare che valevano il podio, nel corso della quinta giornata del Campionati Europei di Atletica [VIDEO]. Il medagliere azzurro resta dunque fermo a due bronzi, entrambi arrivati dal mezzofondo ad opera di Yemaneberhan Crippa sui 10.000 metri e di Yohanes Chiappinelli sui 3.000 metri siepi. Dunque, passando in rassegna le varie ...

Atletica - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara sabato 11 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi sabato 11 agosto verranno assegnati ben nove titoli agli Europei 2018 di Atletica leggera e ci sarà tanta Italia in gara sognando di conquistare qualcosa di importante. Le carte migliori vengono riposte nelle 20 km di marcia: Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi hanno tutte le carte in regola per puntare al podio, Massimo Stano e Giorgio Rubino potrebbero essere degli outsider. In serata ci stringiamo poi attorno a Gianmarco Tamberi per ...

Atletica - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 11 agosto. Tutte le gare e il calendario : Oggi sabato 11 agosto si assegneranno ben undici titoli agli Europei 2018 di Atletica leggera in corso di svolgimento all’Olympia Stadium di Berlino. Giornata davvero ricchissima nella capitale tedesca, si preannuncia grande spettacolo e non ci sarà un momento di tregua. Si incomincerà già in mattinata con le due 20 km di marcia che potrebbero regalare gioie all’Italia grazie ad Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi e Massimo Stano. ...

Atletica - Europei di Berlino : le ragazze italiane della 4x400 volano in finale : Avevano esaltato e scatenato anche discussioni che con lo sport non c'entrano nulla. Ma Libania Grenot, Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo pensano solo a correre e corrono anche veloci. La staffetta 4x400 italiana, oro agli ultimi Giochi del Mediterraneo, punta decisamente al podio anche ai Campionati Europei di Berlino [VIDEO]. In finale le nostre portacolori del giro di pista si sono superate, migliorando di quasi ...

Europei Atletica 2018 – Pedroso quinta a Berlino - Alessia Trost ottava : Continua lo spettacolo degli Europei di Atletica 2018: Pedroso quinta, Alessia Trost ottava Nella terzultima serata dei Campionati Europei a Berlino, quinto posto di Yadis Pedroso in finale sui 400 ostacoli. La primatista italiana lotta a lungo per il podio, ma paga un’incertezza sulla barriera conclusiva e con 55.80 ripete lo stesso piazzamento ottenuto nell’edizione di quattro anni fa. Oro alla svizzera Lea Sprunger in 54.33. Nell’alto ...

Risultati Europei Atletica : le gare di venerdì 10 agosto. : Foto Getty Images© scelta da SuperNews Europei atletica Leggera 2018. Cronaca in diretta dei Risultati delle gare di venerdì 10 agosto con tutte le medaglie assegnate. 21.56: vince il diciottenne Jakob Ingebrigtsen, il più giovane dei 3 fratelli, in 3.38.10, davanti al ...

Atletica - Europei 2018 : Lasitskene trionfa a 2 metri - Martinot vince al photo-finish - Thiam si consacra - Hudson facile : Grande serata all’Olympia Stadium di Berlino con gli Europei 2018 di Atletica leggera. Nella capitale tedesca sono stati assegnati ben nove titoli, non sono mancate le emozioni e delle prestazioni interessanti. SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Mariya Lasitskene-Kuchina si conferma letteralmente imbattibile anche se oggi ha dovuto sudare più del previsto. La russa si è imposta saltando due metri al secondo tentativo dopo che aveva commesso ...

Atletica - Europei 2018 : niente medaglie per l’Italia - Pedroso quinta sui 400 hs. Trost si ferma a 1.91 : niente da fare per Yadisleidy Pedroso nella finale dei 400 metri ostacoli agli Europei 2018 di Atletica leggera. L’italo-cubana, accreditata del terzo tempo stagionale e del terzo crono in semifinale, ha concluso la propria prova in quinta posizione (55.80), mancando l’assalto a una medaglia che era assolutamente alla sua portata visto che il bronzo è finito al collo della britannica Meghan Beesley con 55.31. L’azzurra è ...