Atletica | Europei 2018 | tutti gli azzurri in gara sabato 11 agosto Orari e programma

Atletica - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 11 agosto. Tutte le gare e il calendario : Oggi sabato 11 agosto si assegneranno ben undici titoli agli Europei 2018 di Atletica leggera in corso di svolgimento all’Olympia Stadium di Berlino. Giornata davvero ricchissima nella capitale tedesca, si preannuncia grande spettacolo e non ci sarà un momento di tregua. Si incomincerà già in mattinata con le due 20 km di marcia che potrebbero regalare gioie all’Italia grazie ad Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi e Massimo Stano. ...

Atletica - Europei di Berlino : le ragazze italiane della 4x400 volano in finale : Avevano esaltato e scatenato anche discussioni che con lo sport non c'entrano nulla. Ma Libania Grenot, Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo pensano solo a correre e corrono anche veloci. La staffetta 4x400 italiana, oro agli ultimi Giochi del Mediterraneo, punta decisamente al podio anche ai Campionati Europei di Berlino [VIDEO]. In finale le nostre portacolori del giro di pista si sono superate, migliorando di quasi ...

Europei Atletica 2018 – Pedroso quinta a Berlino - Alessia Trost ottava : Continua lo spettacolo degli Europei di Atletica 2018: Pedroso quinta, Alessia Trost ottava Nella terzultima serata dei Campionati Europei a Berlino, quinto posto di Yadis Pedroso in finale sui 400 ostacoli. La primatista italiana lotta a lungo per il podio, ma paga un’incertezza sulla barriera conclusiva e con 55.80 ripete lo stesso piazzamento ottenuto nell’edizione di quattro anni fa. Oro alla svizzera Lea Sprunger in 54.33. Nell’alto ...

Risultati Europei Atletica : le gare di venerdì 10 agosto. : Foto Getty Images© scelta da SuperNews Europei atletica Leggera 2018. Cronaca in diretta dei Risultati delle gare di venerdì 10 agosto con tutte le medaglie assegnate. 21.56: vince il diciottenne Jakob Ingebrigtsen, il più giovane dei 3 fratelli, in 3.38.10, davanti al ...

Atletica - Europei 2018 : Lasitskene trionfa a 2 metri - Martinot vince al photo-finish - Thiam si consacra - Hudson facile : Grande serata all’Olympia Stadium di Berlino con gli Europei 2018 di Atletica leggera. Nella capitale tedesca sono stati assegnati ben nove titoli, non sono mancate le emozioni e delle prestazioni interessanti. SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Mariya Lasitskene-Kuchina si conferma letteralmente imbattibile anche se oggi ha dovuto sudare più del previsto. La russa si è imposta saltando due metri al secondo tentativo dopo che aveva commesso ...

Atletica - Europei 2018 : niente medaglie per l’Italia - Pedroso quinta sui 400 hs. Trost si ferma a 1.91 : niente da fare per Yadisleidy Pedroso nella finale dei 400 metri ostacoli agli Europei 2018 di Atletica leggera. L’italo-cubana, accreditata del terzo tempo stagionale e del terzo crono in semifinale, ha concluso la propria prova in quinta posizione (55.80), mancando l’assalto a una medaglia che era assolutamente alla sua portata visto che il bronzo è finito al collo della britannica Meghan Beesley con 55.31. L’azzurra è ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : ancora delusioni azzurre : Pedroso quinta - Trost solo ottava : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei di Atletica: giornata piena di eliminatorie al mattino e di finali alla sera. Spiccano, tra i titoli da assegnare, il salto in alto femminile con la nostra Alessia Trost, e la finale dei 400 hs femminili con Yadisleidy Pedroso. Al mattino fari puntati sulle due staffette della 4×400, maschile e femminile. Non solo: ci saranno l’eterno ...

Europei Atletica 2018 - due atlete tedesche coinvolte in un incidente : Due atlete tedesche sono state coinvolte in un brutto incidente durante gli Europei di Atletica di Berlino 2018: non si conoscono le condizioni di salute delle due sportive Una tragedia si stava per consumare agli Europei di Atletica 2018 che si stanno tenendo a Berlino. Due atlete della nazionale tedesca sono rimaste coinvolte in un incidente, mentre si dirigevano dal campo dove hanno disputato le loro gare all’hotel. Come riferito ...

