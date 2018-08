Atletica - Europei 2018 : Jakob Ingebrigsten si prende anche i 5000 metri. 4° un generoso Crippa : Yemaneberhan Crippa si gioca fino in fondo la medaglia e chiude in quarta posizione la prova dei 5000 metri agli Europei di Atletica a Berlino. Dopo il bronzo nei 10000, il 22enne di origine etiope si conferma tra i grandi del mezzofondo continentale. Doppietta norvegese con il fratelli Ingebrigsten: il 17enne Jakob, dopo l’oro nei 1500 metri, si ripete precedendo Henrik, mentre sul terzo gradino del podio sale il francese Morhad Amdouni, ...

DIRETTA / Europei Atletica 2018 Berlino streaming video e tv : Daisy Osakue quinta - splendido lancio : DIRETTA Europei Atletica Berlino 2018: info streaming video e tv della penultima giornata di gare per la competizione, oggi 11 agosto. Bronzo Palmisano nella marcia(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 21:30:00 GMT)

Europei Atletica 2018 – Niente da fare per Tamberi - l’azzurro chiude quarto nell’alto : oro al tedesco Przybylko : Il saltatore azzurro chiude al quarto posto la gara dell’alto agli Europei di Berlino, la medaglia d’oro va al tedesco Mateusz Przybylko Non basta una super prestazione a Gianmarco Tamberi per strappare una medaglia nel salto in alto agli Europei di Berlino, il saltatore azzurro si ferma alla misura di 2.28 sbagliando poi i tentativi a 2.31 e 2.33. Sfuma dunque per pochissimo la medaglia per Gimbo, costretto ad assistere ai ...

Atletica - Europei 2018 : Gianmarco Tamberi sogna - poi chiude ai piedi del podio : Un grande Gianmarco Tamberi lotta come un leone, accarezza per diversi minuti la medaglia, poi chiude in quarta posizione nel salto in alto agli Europei di Atletica a Berlino. Il campione in carica, dunque, abdica, ma lo fa con onore in una competizione in cui i primi tre hanno mostrato un livello oggettivamente superiore all’italiano allo stato attuale. Medaglia d’oro per l’idolo di casa tedesco Mateusz Przybylko, capace di ...

Europei Atletica - Tamberi - Daisy - Crippa e la 4x400 sogni azzurri : Penultima serata sulla pista dell'Olympiastadion di Berlino, con l'Italia che culla sogni di medaglia. Uno dei voli di Gianmarco Tamberi a Berlino. Getty salto in alto - Gianmarco Tamberi ha voglia di ...

Diretta / Europei Atletica 2018 Berlino streaming video e tv : Swiety-Ersetic e Kszczot - doppietta polacca! : Diretta Europei Atletica Berlino 2018: info streaming video e tv della penultima giornata di gare per la competizione, oggi 11 agosto. Bronzo Palmisano nella marcia(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 20:42:00 GMT)

DIRETTA / Europei Atletica 2018 Berlino streaming video e tv : via alla sessione serale! : DIRETTA Europei Atletica Berlino 2018: info streaming video e tv della penultima giornata di gare per la competizione, oggi 11 agosto. Bronzo Palmisano nella marcia(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 19:50:00 GMT)

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Tamberi per tornare a volare - Crippa ci riprova. Sogno staffette 4×400 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (sabato 11 agosto, sessione serale). Questa notte può essere quella della rinascita per l’Italia che sogna in grande e vuole conquistare le medaglie dopo il bronzo strappato in mattinata da Antonella Palmisano nella 20 km di marcia. Gli azzurri si giocano il tutto per tutto all’Olympia Stadium di Berlino, c’è voglia di riscatto in coda a una rassegna ...

Europei 2018 di Atletica leggera : Palmisano di bronzo nella 20 chilometri di marcia : La marcia è una delle discipline più dure dell'atletica leggera ma Antonella Palmisano è una tosta ed ha regalato all'Italia una medaglia d'oro nella 20 chilometri femminili agli Europei di Berlino. ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia prova a stupire nella Maratona con Sara Dossena - Mazuronak davanti a tutte : L’Italia proverà a ricoprire un ruolo di outsider nella Maratona femminile degli Europei 2018 di Atletica leggera. Per le strade di Berlino proveremo a giocarci le nostre carte soprattutto con Sara Dossena che non vuole smettere di stupire dopo il sesto posto ottenuto lo scorso autunno a New York: l’ex triathleta è cresciuta davvero molto, sembra essere perfetta per i 42 km e nella capitale tedesca proverà a dire la sua con il sogno ...

Atletica - Europei 2018 : quando gareggia Filippo Tortu nella staffetta 4×100? Data - programma - orari e tv : L’Italia vuole sognare in grande con la staffetta 4×100 maschile agli Europei 2018 di Atletica leggera, gli azzurri cercheranno di lottare per conquistare una medaglia: servirà una vera e propria impresa da parte del nostro quartetto che ha comunque le carte in regola per provarci contro Gran Bretagna, Francia e le altre potenze. Ci affideremo ovviamente a Filippo Tortu, desideroso di riscatto dopo il quinto posto nella prova ...

Europei Atletica 2018 – Il bronzo prima del matrimonio - Antonella Palmisano soddisfatta : “è stata una gara tosta” : Le parole di Antonella Palmisano dopo il bronzo di oggi nella 20 km di marcia agli Europei di Atletica 2018 Un fiore tra i capelli, un soffio di bronzo sulle strade di Berlino. Dopo il terzo posto ai Campionati Europei nella 20 chilometri di marcia, che ripete quello del 2017 ai Mondiali di Londra, l’azzurra Antonella Palmisano esulta. LaPresse/PA “Sono molto contenta soprattutto di essermi confermata. Non era facile prendere ...

Atletica - Europei 2018 : il programma di domenica 12 agosto. Orari - tv e italiani in gara : domenica 12 agosto si concludono gli Europei 2018 di Atletica leggera. A Berlino andrà in scena l’ultima giornata, si assegnano ben dieci titoli: si parte già in mattina con le due maratone, poi in serata l’ultima abbuffata in cui spiccano le due staffette veloci. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e si gioca le sue migliori carte nella 42 km, tra le donne si spera soprattutto in Sara Dossena mentre al maschile Stefano ...

Atletica - Europei 2018. Antonella Palmisano : “La ciliegina sulla torta - medaglia verso le Olimpiadi. Ora mi sposo” : Antonella Palmisano ha conquistato la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia agli Europei 2018 di Atletica leggera. La pugliese torna su un podio internazionale dopo il terzo posto dello scorso anno ai Mondiali, confermandosi tra le migliori interpreti del tacco-punta in circolazione. La 27enne era tra le favorite per la vittoria, chiude mettendosi al collo un bronzo comunque importante per la nostra spedizione a Berlino e può guardare ...