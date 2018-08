Atletica | Europei 2018 | Asher-Smith doppia 100-200 | Mihambo vola | Polonia scatenata

Atletica - Europei : Daisy chiude quinta nel disco donne : L'azzurra Daisy Osakue si è piazzata al quinto posto della finale del lancio del disco donne degli Europei di Berlino, con la misura di 59.32. l'oro è andato alla croata Sandra Perkovic, con 67.62, l'...

Europei Atletica 2018 Berlino - i risultati dell'11 agosto : Bronzo per Antonella Palmisano nella venti chilometri di marcia. Quinte le azzurre della staffetta così come Daisy Osakue

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Tamberi e Crippa - medaglie di legno. Osakue quinta - delude la 4 400 femminile : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera , sabato 11 agosto, sessione serale, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero ...

Europei Atletica 2018 – Crippa lotta come un leone ma non basta - medaglia di legno per l’azzurro nei 5000 metri : L’atleta italiano compie una gara super, ma non riesce a salire sul podio nonostante la rimonta negli ultimi metri Spettacolare quarto posto per Yeman Crippa nella finale dei 5000 dopo il bronzo di martedì sera nella distanza doppia. È la notte della magistrale doppietta del 17enne norvegese Jakob Ingebrigtsen (13:17.06), davanti al fratellone Henrik (13:18.75). Il trentino delle Fiamme Oro guadagna un posto in volata dopo una ...

Europei di Atletica - Daisy Osakue è quinta nella finale del disco : "E' un sogno" : Ottimo quinto posto per Daisy Osakue nella finale del lancio del disco femminile agli Europei di Berlino con la misura di 59.32. Oro alla croata Sandra Perkovic con 67.62, argento e bronzo alle ...

Atletica - Europei 2018 : Daisy Osakue si scatena - eccellente quinta nel disco! Che risposta dopo la violenza - quinto oro per Perkovic : Daisy Osakue è stata eccezionale nella Finale del lancio del disco valida per gli Europei 2018 di Atletica leggera. L’azzurra ha risposto in maniera chiara e squillante alla brutale violenza di cui era stata vittima la scorsa settimana quando un gruppo di ragazzi le aveva lanciato addosso un uovo colpendola sul volto e mettendo a rischio la sua partecipazione a questa rassegna continentale. All’Olympia Stadium di Berlino, ...

Atletica - Europei 2018 : Libania Grenot si spegne sul più bello - azzurre quinte nella 4×400 : Si chiude nel peggiore dei modi una serata non particolarmente fortunata per l’Italia agli Europei di Atletica a Berlino. Dopo i quarti posti di Gianmarco Tamberi e Yemaneberhan Crippa, c’era grande attesa per la staffetta 4×400 metri femminile, qualificatasi per l’atto conclusivo addirittura con il miglior tempo. Le azzurre sono rimaste a contatto per il successo nelle prime tre frazioni, prima che la capitana Libania ...

Diretta / Europei Atletica 2018 Berlino streaming video e tv : 4x400 femminile - delusione Italia! : Diretta Europei Atletica Berlino 2018: info streaming video e tv della penultima giornata di gare per la competizione, oggi 11 agosto. Bronzo Palmisano nella marcia(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 22:05:00 GMT)

Europei di Atletica - Italia fuori dal podio : Osakue - Tamberi - Crippa e la 4×400 sfiorano la medaglia : Daisy Osauike è solo quinta nella finale del disco degli Europei di Atletica di Berlino, quarto posto, e tanta sfortuna, per Tamberi nel salto in alto e Crippa nei 5000. Mentre ha deluso la 4x400. Le azzurre fino all'ultima frazione lottano per il podio, che però sfugge nel finale, sesta invece la staffetta maschile.Continua a leggere

Europei Atletica : Tamberi quarto nel salto in alto : L'azzurro Gianmarco Tamberi ha chiuso al quarto posto la finale del salto in alto degli Europei di Berlino, con la misura di 2.28. L'oro è andato al beniamino del pubblico di casa, il tedesco Mateusz ...

Atletica : europei - Daisy chiude al quinto posto la gara del disco : Daisy Osakue ha concluso al quinto posto la finale del lancio del disco degli europei di Berlino. Per la 22enne discobola azzurra si tratta di un piazzamento sorprendente anche dopo i recenti fatti di cronaca con l'aggressione nei suoi confronti avvenuta a Moncalieri nella notte tra il 29 ed il 30 luglio scorso. Daisy è giunta quinta grazie ai 59,32 metri ottenuti al quinto lancio. La sua serie l'ha vista commettere ...

Atletica - Europei : Crippa quarto nei 5.000 metri. Tamberi quarto nell'alto : L'azzurro Yeman Crippa si è piazzato al quarto posto nella gara dei 5.000 metri degli Europei di Glasgow. 'Mi è sfuggito il podio per colpa mia perché ho fatto vari errori - ha commentato Crippa dai ...

Atletica : Europei - Crippa 4/o nei 5.000 : ANSA, - ROMA, 11 AGO - L'azzurro Yeman Crippa si è piazzato al quarto posto nella gara dei 5.000 metri degli Europei di Glasgow. "Mi è sfuggito il podio per colpa mia perché ho fatto vari errori - ha ...

Europei Atletica 2018 – Splendida Daisy Osakue - ottimo quinto posto nella finale del disco : che rivincita per l’azzurra! : Dopo l’aggressione subita a Moncalieri, Daisy Osakue risponde da campionessa e chiude al quinto posto la finale del lancio del disco Una prestazione esaltante, una finale affrontata con piglio e personalità che regala a Daisy Osakue un ottimo quinto posto nella finale del lancio del disco. L’azzurra chiude si ferma alla misura di 59.32, ricevendo gli applausi del pubblico tedesco. Medaglia d’oro per la croata Sandra ...