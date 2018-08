Assassin' s Creed Odyssey | il nuovo trailer del gioco mette in luce la versatilità del

Multiplayer - battle royale e Discovery Mode in Assassin's Creed Odyssey? Le risposte del director : Tramite un'intervista concessa ai microfoni di Game Informer, veniamo a sapere quali sono alcune delle intenzioni del team che si sta occupando del nuovo capitolo di Assassin's Creed, Assassin's Creed Odyssey.Il game director Scott Philips, rispondendo ad una serie di domande a bruciapelo, ha infatti rivelato che non ci sarà alcun tipo di componente Multiplayer all'interno del gioco.Procedendo nell'intervista, Philips ha anche rivelato che ...

Sarà Assassin's Creed Odyssey il protagonista del numero di settembre di Game Informer : Tra i giochi più attesi di quest'anno figura, sicuramente, il nuovo Assassin's Creed Odyssey, un gioco che, come abbiamo già detto varie volte, porterà con sé molte novità e spingerà ancora di più su alcuni elementi che abbiamo iniziato a vedere in Origins.Recentemente abbiamo ammirato Odyssey in un video di Gameplay focalizzato sul combattimento a distanza, ora apprendiamo che il gioco Sarà il protagonista del numero di settembre di Game ...

Un nuovo video gameplay di Assassin's Creed Odyssey si concentra sul combattimento a distanza : Il fatto che Assassin's Creed Odyssey stia diventando un titolo action RPG è cosa ben nota da molto tempo e, mentre Origins era un vero e proprio rinnovamento dei sistemi di combattimento del franchise, Odyssey si propone di portare il tutto molto più lontano. Anche se il combattimento sarà costruito sulle fondamenta stabilite dal suo predecessore nel 2017, ci saranno un sacco di novità con il prossimo episodio.Come riporta Gamingbolt, dei tre ...

Spider-Man : il gioco avrà torri alla "Assassin's Creed" : Il nuovo Spider-Man in uscita esclusiva su PlayStation 4 offrirà una meccanica di scalata delle torri ispirata a quanto visto in Assassin's Creed, ma anche in Far Cry giusto per citare un altro celebre titolo.Come riporta Gamespot infatti gironzolando per Manhattan i giocatori potranno individuare diversi punti di interesse per la mappa scalando le torri per avere una visione di insieme, individuando dunque anche missioni, obbiettivi, ...

Assassin's Creed Odyssey : pubblicato un nuovo video che ritrae le meccaniche RPG - finali multipli e altro ancora : Ubisoft ha pubblicato un video-diario degli sviluppatori dedicato proprio ad Assassin's Creed Odyssey, e nel quale possiamo vedere ciò che rende il gioco un titolo completo e ricco di opzioni, riporta Dualshockers.Nel video gli autori del gioco ci spiegano diverse caratteristiche del nuovo episodio della saga dell'assassino, in particolare potremo avere maggiori dettagli sulle meccaniche RPG del titolo, ma anche su alcuni elementi della ...

Assassin’s Creed Odyssey e il libero arbitrio - scelta logica per Ubisoft? : L'ultimo capitolo della saga targata Ubisoft è apparso decisamente in forma, e quindi il compito di Assassin's Creed Odyssey risulta quanto mai complicato. L'anno sabbatico antecedente Assassin's Creed Origins ha fatto decisamente bene al franchise, che nel corso degli ultimi mesi del 2017 si è ripresentato ai propri fan in una veste totalmente nuova, che ha visto il gameplay evolversi in una direzione ben specifica, quello dell'action RPG, con ...

Assassin's Creed Odyssey : fasi stealth e molto altro in un nuovo video gameplay : Quanti di voi sono in attesa del nuovo Assassin's Creed Odyssey? Probabilmente sarete in molti, incuriositi dalle importanti novità promesse da Ubisoft.Con il prossimo Odyssey, gli sviluppatori hanno l'arduo compito di migliorare quanto di buono si è visto con Origins e, come più volte ribadito dalla compagnia, nel nuovo episodio si spingerà di più sull'aspetto RPG e su un sistema di scelte che avrà conseguenze a lungo termine nella storia.Dal ...

Assassin's Creed ambientato in Giappone? Un incredibile indizio risale ad Assassin's Creed III : Le occasioni in cui si è parlato di un Assassin's Creed ambientato in Giappone ormai si sprecano ma se vi dicessimo che un indizio piuttosto palese era presente all'interno di Assassin's Creed III e che sin dal 2012 Ubisoft aveva sostanzialmente rivelato due setting di capitoli che sarebbero poi usciti rispettivamente l'anno scorso e quest'anno?PlayStation Lifestyle ha segnalato l'interessante post di un utente di Reddit, un post che si basa ...

Come cambierà la storia di Assassin's Creed Odyssey - importanti conseguenze per le scelte : Abbiamo la [rappresentazione della] guerra così Come lo sviluppo della scienza, dell'arte, della scrittura e dei racconti. Abbiamo potuto inserire davvero tante cose ". Se volete trovare altri ...

Come cambierà la storia di Assassin’s Creed Odyssey - importanti conseguenze per le scelte : Nuovo anno, nuovo Assassin's Creed. Questa volta però Ubisoft ha puntato molto più in alto. Assassin's Creed Odyssey, infatti, ha un obiettivo importante: traghettare la serie da action adventure ad action RPG, o quasi. Il gioco infatti sarà arricchito da elementi e meccaniche RPG e questo significa l'introduzione di scelte nei dialoghi, romance e molto, molto altro. Il fulcro centrale di Assassin's Creed Odyssey sarà il sistema di scelte del ...

In Assassin's Creed Odyssey le vostre scelte avranno conseguenze a lungo termine nella storia : Assassin's Creed Odyssey promette di essere ancora più innovativo del suo predecessore Origins. Questo dipende principalmente dal fatto che il titolo sarà pesantemente arricchito da elementi propri dei GDR, completo di scelte di dialogo, opzioni per le romance e altro ancora.Uno dei punti fondamentali di Odyssey sarà, come già detto in passato, il sistema di scelte del giocatore. Secondo Ubisoft, le scelte avranno conseguenze reali e avranno un ...

Novità Assassin’s Creed Odyssey al 26 luglio - focus su narrazione e progressione abilità : Procedono senza sosta i lavori su Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft in arrivo sul mercato agli albori del prossimo autunno. La strada tracciata dall'ultimo capitolo della serie, Assassin's Creed Origins, sembrerebbe essere quella giusta (stando al feedback proveniente dalla community, ndr), e ovviamente gli addetti ai lavori non hanno alcuna intenzione di perdere lo slancio acquisito, apprestandosi a ...

Gli sviluppatori di Assassin's Creed Odyssey si aspettano molto dalla prossima generazione di console : Mentre alcuni si sono concentrati sull'attuale generazione all'E3 2018, altri sviluppatori guardano già al futuro, basti pensare a Bethesda con The Elder Scrolls 6 e per certi versi anche Starfield.Come riporta Gamingbolt, l'EVP di Ubisoft Lionel Raynaud ha parlato di come la tecnologia next-gen potrà espandere la saga di Assassin's Creed, è infatti convinto che un singolo Assassin's Creed potrà contenere diversi periodi storici e grazie ...

Grande varietà di ambientazioni in Assassin’s Creed Odyssey - cosa ha detto il game director : Ultimamente è emerso che in Assassin's Creed Odyssey la decisione di ambientare il gioco nell'Antica Grecia ha consentito di realizzare diverse location molto varie tra loro. A parlarne è stato il game director, Scott Philips, che ha svelato i primi dettagli su questo. In pratica Assassin's Creed Odyssey porterà la serie più indietro nel tempo anche rispetto ad Origins. Odyssey infatti è ambientata nell'Antica Grecia e dalle prime immagini ...