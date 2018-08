Ascolti TV | Venerdì 10 Agosto 2018 Non sposate le mie figlie vince facile 18 2% | Solo

davidemaggio

(Di sabato 11 agosto 2018) Marco Bocci -Su Rai1 Nonle mieha conquistato 2.656.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale5ha raccolto davanti al video 1.200.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 gli European Championships(atletica leggera dalle 21.07 alle 21.56) hanno interessato 1.445.000 spettatori pari al 9.1% di share; a seguire Elementary totalizza un a.m. di 635.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Italia1 Chicago Med ha intrattenuto 780.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su Rai3 Maximilian ha ottenuto 860.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Rete4 Apocalypse Hitler totalizza un a.m. di 694.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Intrigo a Stoccolma ha registrato 412.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha ottenuto 627.000 spettatori con il 4.2% di share. Sul Nove Chissà ...