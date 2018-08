Arianna Barbieri | che ha sconfitto il tumore | «Nuova vita | ci vediamo in piscina»

vanityfair

(Di sabato 11 agosto 2018) Sono giorni brillanti per l’Italia del nuoto, che agli Europei di Glasgow sta facendo una scorpacciata di medaglie. C’è una vittoria però, ancor più bella, che non arriva dalle vasche scozzesi e che non prevede podi o inni nazionali: è firmata, dorsista di Camposampietro classe 1989, semifinalista all’Olimpiade di Londra, che è riuscita a vincere la sua personale battaglia contro un. «Un calvario di nome linfoma di Hodgkin», scrive l’atleta azzurra su Instagram, postando pure alcune sue foto dell’ultimi mesi. LEGGI ANCHEEuropei di nuoto: pioggia di medaglie per gli azzurri Un incubo iniziato a gennaio, al qualeha risposto con determinazione: «Con oggi finisce la mia ultima esperienza di, un periodo fatto di prelievi, pastiglie, punture, flebo, attese (tante), dubbi, pianti, nausea, stanchezza, tristezza, sconforto, picchi e ricadute», prova a ...