Aquarius | Salvini | “Non vedrà mai porti italiani” Ultime notizie | incomprensioni con

Migranti - Salvini contro la nave Aquarius con 142 profughi a bordo : 'Non vedrà mai un porto italiano' : L'Aquarius 'Non vedrà mai un porto italiano'. Parola del ministro dell'Interno Matteo Salvini che, ai microfoni del Gr1 della Rai, è intervenuto sul soccorso di 142 Migranti, a largo della Libia, da ...

Aquarius - Leu denuncia 'Non ci fu chiusura dei porti - ma solo un silenzio di Salvini'. E mostra un documento del ministero dei Trasporti : ROMA - La chiusura dei porti, in Italia, si fa a voce, senza alcun atto formale. Basta un ministro che la annuncia, e i porti si chiudono. Lo ha scoperto il parlamentare di Leu Nico Stumpo che in un ...

Scamarcio : «Salvini non è razzista - Malta doveva accogliere Aquarius» : Riccardo Scamarcio, ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha espresso il suo giudizio sull'operato del nuovo governo. Sulla chiusura dei porti decisa dal ministro Salvini, ha detto: «Chiusura è ...

Aquarius - Toninelli : “Nessun atto formale di chiusura dei porti - mancava l’ok di Salvini a far sbarcare i migranti” : “Non vi è stato alcun atto formale di chiusura dei porti italiani, ma è stata raccolta la disponibilità manifestata all’apertura del porto di Valencia da parte del governo spagnolo”. Lo ha affermato il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in question time alla Camera parlando della vicenda dell’Aquarius, la nave con 629 migranti rimasta per 8 giorni in mare prima di attraccare nello scalo spagnolo. “Dopo aver ...

Matteo Salvini - ieri l’Aquarius - oggi i rom. L’indignazione è una trappola : Scusatemi, cari amici e colleghi progressisti e indignati, se non mi unisco alle vostre campagne social, se non twitto qualche hashtag brillante o la solita citazione di Bertolt Brecht (“prima vennero a prendere gli zingari” e tutto il resto). Intendiamoci: l’idea del censimento dei rom proposto da Matteo Salvini non mi piace affatto, i censimenti li deve fare l’Istat, non un governo che vuole additare le minoranze da colpire. Come non mi ...

Aquarius - Renzi a Salvini : un milione di like non vale una vita : Stamattina lo sbarco dei migranti a valencia. Il vicepremier: non gli rispondo, l'hanno già fatto gli italiani

RENZI CONTRO SALVINI : “Aquarius? FA IL BULLO CON MIGRANTI/ Attacca la Sinistra : “sbagliate Matteo” : RENZI CONTRO SALVINI: “Fa il BULLO con i MIGRANTI. Non lascio morire la gente in mare, una vita umana vale più di un milione di like, piuttosto perdo voti”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:55:00 GMT)