Approvato Bilancio e Piano investimenti Usl VdA

Approvato a Palmanova il Bilancio consuntivo del Comune : 'Questo 2017 è stato un anno particolare per la città: finalmente e giustamente è stata riconosciuta come un bene Patrimonio dell'Umanità. A Palmanova è stato dato quello che le spettava da sempre per ...

Aeroporto Comiso - Soaco : Approvato Bilancio 2017 : Aeroporto di Comiso: la Soaco nell'ultima seduta dell'assemblea ha approvato il bilancio 2017, diminuiscono le perdite grazie a economie di gestione.

Regione Puglia - Approvato il bilancio più fondi per l aeroporto di Foggia e la lotta alla xylella : Con 30 voti favorevoli è stato approvato nella tarda serata il rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017. Successivamente è stato approvato, con 27 voti favorevoli e 22 ...

Erice - Approvato il bilancio 2018-2020. E' polemica tra maggioranza e opposizione : Il comune di Erice ha approvato solo all'ultimo il bilancio, rischiando di essere commissariato, ed è polemica tra maggioranza e opposizione. Con 8 voti a favore, 6 astenuti e un solo contrario è ...

Consiglio Comunale - Approvato assestamento di bilancio : L'Aquila - Il Consiglio Comunale ha approvato (18 voti favorevoli, 9 contrari) la proposta deliberativa contenente l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. “Il valore complessivo della manovra di assestamento generale del bilancio - ha dichiarato l’assessore Annalisa Di Stefano - ha un valore complessivo di 6 milioni 469mila 390 euro. In particolare 170mila euro sono stati assegnati alle Politiche culturali e ...

Le interrogazioni in Consiglio - Romizi : 'Perché non è stato Approvato il bilancio della Casa Pia?' : Ma quello che possiamo notare, in termini generali, è che sulla sanità ormai il silenzio regna sovrano e questo conferma che il modello toscano, considerato la migliore sanità del mondo, è un falso ...

Erice - Approvato dalla Giunta lo schema di bilancio di previsione 2018/2020 : Nella seduta di mercoledì 27 giugno la Giunta Comunale di Erice ha Approvato lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 ed il documento unico programmatico che nei prossimi giorni ...

Teatro Regio - Approvato il bilancio consuntivo 2017 : chiusura in pareggio grazie a Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT : Il Consiglio di Indirizzo del Teatro Regio, presieduto dalla Sindaca Chiara Appendino, riunitosi oggi 29 giugno, ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2017 del Teatro Regio, sentito il ...

Approvato il bilancio di esercizio 2017 di Smat : ... evidenziano l'impegno dell'azienda ad una gestione del Servizio attenta ai livelli di qualità garantiti all'utente con una economia di gestione efficiente e sostenibile per l'intera collettività". "...

Cogesa - Approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2017 : SULMONA. E' stato approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci il bilancio consuntivo di Cogesa SpA. Tutti i sindaci hanno licenziato il documento di esercizio 2017. Il valore della produzione sale ...

Zingaretti : Bilancio Cotral Approvato con utile 17 milioni : Zingaretti: 400 nuovi bus in arrivo Roma – Di seguito il tweet di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. “approvato Bilancio Cotral con utile di 17mln euro. Prima Cotral era una delle peggiori aziende pubbliche italiane. Aveva i conti in rosso e mezzi vecchi e poco sicuri. Oggi è risanata, ha 427 bus nuovi ed ecologici, con altri 400 in arrivo. Un simbolo della rigenerazione italiana”. L'articolo Zingaretti: ...

PD : Approvato il bilancio - 60 morosi tra cui Grasso : Il PD ha approvato il bilancio 2017 con 500 mila euro di utili. Al dato ha contribuito positivamente anche la cassa integrazione per 180 dipendenti, che hanno consentito al partito del Nazareno di risparmiare un bel po’ di quattrini. Prosegue l’opera di risanamento, dunque, dopo che le casse del Partito Democratico si sono trovate in rosso non solo per i costi del personale e delle campagne elettorali, ma anche per colpa dei morosi. I ...