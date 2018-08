App Google 8 16 beta svela nuove feature in arrivo

Fate attenzione alle App False sul Google Play Store anche i cloni di Fortnite : Il Play Store di Google è pieno di app False ed app clonate che nascondono virus e rubano informazioni sensibili dal nostro smartphone Fate attenzione alle App False sul Google Play Store anche i cloni di Fortnite Google ci va giù pesante e sul Play Store sta iniziando a rimuovere migliaia di applicazioni False, che […]

Fate attenzione alle App False sul Google Play Store anche i cloni di Fortnite : Il Play Store di Google è pieno di app False ed app clonate che nascondono virus e rubano informazioni sensibili dal nostro smartphone Fate attenzione alle App False sul Google Play Store anche i cloni di Fortnite Google ci va giù pesante e sul Play Store sta iniziando a rimuovere migliaia di applicazioni False, che […]

Il rApporto con la tecnologia? Per Google deve essere più umano : Il nostro rapporto con la tecnologia è destinato a cambiare per diventare più semplice e immediato. La chiave di volta per rendere tutto più facile è ribaltare l’assioma secondo il quale saremmo noi a dover leggere il manuale di istruzioni dei nostri dispositivi: è arrivato il momento che sia la tecnologia ad adattarsi alle nostre esigenze e ai nostri bisogni. L’obiettivo dell’intelligenza artificiale è anticiparci: in un ...

Ecco le nuove feature svelate dall’App Google versione 8.15 beta : Il team di Google ha dato il via al rilascio della versione 8.15 beta dell'App Google dedicata ai dispositivi Android. Scopriamo quali sono le novità L'articolo Ecco le nuove feature svelate dall’App Google versione 8.15 beta proviene da TuttoAndroid.

Google sta ridisegnando l’interfaccia per gli acquisti in-App : ecco com’è fatta : Google sta pensando di ridisegnare l'interfaccia dedicata agli acquisti in-app. E, consentitecelo, sarebbe anche l'ora di farlo L'articolo Google sta ridisegnando l’interfaccia per gli acquisti in-app: ecco com’è fatta proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera Appare sui Google Pixelbook - che tuttavia non hanno una fotocamera “vera” : Sul fatto che Google fotocamera sia un software magnifico se ottimizzato a dovere per l'hardware con cui opera esistono pochi dubbi L'articolo Google fotocamera appare sui Google Pixelbook, che tuttavia non hanno una fotocamera “vera” proviene da TuttoAndroid.

L’App Google in versione beta va in crash su Android P : Google ha aggiornato la versione beta della propria applicazione per smartphone portandola alla versione 8.14.12, anche su Android P Developer Preview. Gli sviluppatori e […] L'articolo L’app Google in versione beta va in crash su Android P proviene da TuttoAndroid.

Nuova stretta di Google sulle criptovalure - stop alle App che fanno 'mining' : Non è la prima volta che Google avvia una stretta sul mondo delle valute digitali. Lo scorso maggio, il colosso Internet aveva bandito dalla sua piattaforma pubblicitaria le inserzioni ingannevoli ...

Nuovo colpo al Bitcoin - Google vieta App criptovalute : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bitcoin - Google vieta le App per produrre le criptovalute : Stessa cosa aveva fatto Apple un mese fa. Non è la prima volta che Big G avvia una stretta sul mondo delle valute digitali

BUFALA RADIAZIONI : “CONTROLLATE SU GOOGLE - NASA E BBC”/ Messaggio su WhatsApp : gli elementi della fake news : Raggi cosmici e RADIAZIONI per l'eclissi di Luna, ma è una BUFALA su WhatsApp. “Oggi spegnete i cellulari”, ma è una fake news del 2016. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Google Drive si Appresta a raggiungere quota 1 miliardo di utenti : In occasione della conferenza Google Cloud Next, Google ha annunciato che questa settimana Google Drive dovrebbe arrivare a un miliardo di utenti L'articolo Google Drive si appresta a raggiungere quota 1 miliardo di utenti proviene da TuttoAndroid.

Google Cloud accelera sulle blockchain : ufficiale la partnership con Digital Asset dopo quella con BlockApps : Google investe da anni sulle blockchain, ed è possibile che l'offensiva sia mirata a tirare i remi in barca e cercare il sorpasso sulle nuvole concorrenti L'articolo Google Cloud accelera sulle blockchain: ufficiale la partnership con Digital Asset dopo quella con BlockApps proviene da TuttoAndroid.

Scrivi idiot - Appare Trump. Imbarazzo di Google che si scusa - ma il risultato non cambia : Nella storia del motore di ricerca più usato al mondo, non è la prima volta. Un paio di anni fa, è accaduto anche all'ex-presidente americano Bill Clinton, associato alla parola 'rapist', stupratore, ...