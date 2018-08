Antonelli saluta | va all' Empoli

Milan - Luca Antonelli saluta i colori rossoneri : “spero che Leonardo e Maldini riportino il club sul tetto del mondo” : L’esterno italiano ha risolto il suo contratto con il Milan per trasferirsi all’Empoli, su Instagram il suo saluto a società e tifosi “Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo“. LaPresse/Spada Così su Instagram Luca Antonelli nel giorno in cui lascia ufficialmente il Milan per proseguire la sua carriera all’Empoli. ...