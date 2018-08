Antonelli | “ho rescissso il mio contratto con il Milan”

calcioweb.eu

: RT @SpazioMilan: #Antonelli: 'Un grosso in bocca al lupo al direttore #Leonardo e a Paolo #Maldini, sono convinto che possano riportare il… - marinogorsini : RT @SpazioMilan: #Antonelli: 'Un grosso in bocca al lupo al direttore #Leonardo e a Paolo #Maldini, sono convinto che possano riportare il… - PaoloToti1 : @Kondorob Parlando di mercato (cosa che non facciamo mai) Bakayoko per Locatelli, da quello che ho capito Strinic p… - Sus880364699 : RT @SpazioMilan: #Antonelli: 'Un grosso in bocca al lupo al direttore #Leonardo e a Paolo #Maldini, sono convinto che possano riportare il… -

(Di sabato 11 agosto 2018) “Ho appena rescisso il miocon il Milan e ci tenevo a ringraziare il Signor Galliani e Rocco Maiorino per avermi dato la possibilità di vestire la maglia che ho sempre sognato e per la quale ho sempre tifato sin da bambino”. E’ quanto scrive in un post su Instagram l’ormai ex terzino del Milan Luca. “Grazie a tutti gli allenatori avuti in questi anni, perché mi hanno fatto crescere come uomo e come calciatore. Grazie a tutti i dottori, i fisioterapisti, i magazzinieri e a tutti i ragazzi di milanello. Un ringraziamento speciale a tutti i tifosi rossoneri e a tutti i miei compagni di questi anni, persone che rimarranno per me indimenticabili”, aggiunge. Quindi rivolto alla nuova proprietà e ancora ai tifosi,conclude: “Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano ...