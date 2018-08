ANNUNCIO CHOC SU TRENO | SALVINI | “CAPOTRENO DA PREMIARE” Ultime notizie | “Difende

ANNUNCIO CHOC sul treno - Salvini : 'Capotreno Trenord non va licenziata' : ''La capo treno non va licenziata, gli italiani sono esasperatì. Lo dice il prof di sinistra, e io sono d'accordo con lui'. Così su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini , rilanciando l'...

