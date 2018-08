Android 9 Pie ha un problemuccio con il comando Indietro | l’aggiornamento sarebbe quasi

Android 9 Pie Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20 : Aggiornamento Android 9 Huawei Mate 10 Huawei Pro, P20, Honor 10 e V10 in arrivo la nuova versione di Android Pie su smartphone Huawei.

Le serie Sony Xperia XZ1 e XZ2 riceveranno Android 9 Pie il prossimo mese - parola di Sony : A distanza di pochi giorni dalla rivelazione di Android 9 Pie, Sony annuncia che le sue serie XZ1 e XZ2 riceveranno il software a settembre.

Screenshot Android 9 Pie catturare la schermata : Guida per scattare Screenshot su tutti gli smartphone con Android 9 Pie. Come catturare Screenshot su Android 9 Pie. Salvare schermate su Android 9 Pie

Android 9 Pie arriverà sugli smartphone Vivo entro la fine dell'anno : Vivo, in una e-mail inviata ai suoi utenti proprio durante le scorse ore, ha annunciato che anche alcuni dei suoi dispositivi otterranno l'aggiornamento […]

Android 9 Pie In Arrivo Su Mate 10 Pro - P20 - Honor 10 E V10 : Huawei ha iniziato le grandi manovre per Android 9 Pie: già in test su questi modelli: Mate 10 Pro, P20, Honor 10 e V10. Aggiornamento Android 9 Pie per telefoni Huawei e Honor Aggiornamento Android 9 Pie per Mate 10 Pro, P20, Honor 10 e V10 quando arriva? Grandissime novità arrivano per tutti i possessori di smartphone Honor […]

Android 9 Pie fra novità - anticipazioni - correzioni e qualche lamentela : Ufficializzato da pochissimo Android 9 Pie continua a sorprendere sia nel bene e nel male. Da una parte emergono già alcune correzioni interessanti, anticipazioni di funzionalità che probabilmente arriveranno presto, novità già in essere come pure lamentele relative a un aspetto rivisto come la gestione della modalità split-screen.

Android 9 Pie sbarcherà su 10 smartphone BQ : BQ ha annunciato che saranno 10 i suoi smartphone a ricevere Android 9 Pie, la nuova versione dell'OS di Google. Scopriamo insieme di quali modelli si tratta

In test già 4 smartphone Huawei e Honor con Android 9 Pie : la lista e i tempi di rilascio : Era prevedibile ma ora ne abbiamo la conferma: Android 9 Pie è già nella fase beta per 4 smartphone Huawei e Honor. L'ultimissimo aggiornamento di Mountain View di cui abbiamo pure fornito un lungo approfondimento in settimana, è già a bordo di alcuni device per le prime sperimentazioni e dunque anche il relativo rilascio dovrebbe essere confermato in tempi relativamente brevi. Quali sono i 4 smartphone Huawei e Honor più fortunati? Come ci ...

Android 9 Pie in test su Huawei Mate 10 Pro - Huawei P20 - Honor 10 e Honor V10 : Nelle scorse ore Huawei ha reso noto di avere dato il via ai test di Android 9 Pie beta per quattro dei suoi più popolari device. Ecco tutti i dettagli

Come Fare Screenshot Su Android 9 Pie : Guida per scattare Screenshot su tutti gli smartphone con Android 9 Pie. Come catturare Screenshot su Android 9 Pie. Salvare schermate su Android 9 Pie Screenshot Su Android 9 Pie Come si scattano Screenshot su Android 9 Pie? Ecco la guida completa, che ti permetterà di catturare schermate in modo facile e veloce. Hai già […]

Android Pie è ufficiale - come installarlo subito sul tuo smartphone : Dopo averne mostrato le principali caratteristiche nel corso della Google I/O di maggio, Big G ha rilasciato la prima versione ufficiale dell’aggiornamento annuale di Android, decidendo di chiamarlo Android Pie. Dopo Nougat e Oreo, il nuovo dolce scelto dal colosso di Mountain View per accompagnare annualmente il suo sistema operativo è semplicemente una torta, già pronta per gli utenti con smartphone Google Pixel e Google Pixel 2, mentre ...

Android Pie - le 5 novità più attese : L’ultimo aggiornamento del sistema operativo Android è stato annunciato in queste ore da Google, si chiama Android Pie e per il momento è disponibile solo sugli smartphone costruiti direttamente dalla casa di Mountain View; un vero peccato, dal momento che le novità che porta in dote sono numerose e quasi tutte interessanti. Prima che Android Pie possa arrivare sui telefoni più diffusi in effetti potrebbe passare diverso tempo: salvo un ...

Xiaomi Mi Mix 2s e Nokia 7 Plus stanno già ricevendo Android 9 Pie : Android 9 Pie, uscito solo qualche giorno fa per i Google Pixel sembrerebbe in fase di rollout, in fase Beta, su Mi Mix 2s di Xiaomi e 7 Plus di Nokia Xiaomi Mi Mix 2s e Nokia 7 Plus stanno già ricevendo Android 9 Pie A solo 2 giorni dalla presentazione e distribuzione ufficiale di […]