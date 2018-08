Ancora una piantagione di marijuana alle porte di Lecce scoperta con l' utilizzo di un

Ciclismo - Ancora guai per Ullrich : arrestato per aggressione a una escort : ROMA - Jan Ullrich finisce di nuovo nei guai. Secondo i media tedeschi, l'ex corridore è stato arrestato all'alba in un hotel di lusso a Francoforte dopo aver aggredito e ferito una escort. Il ...

Ancora una violenza sessuale. Peruviano molesta 15enne : Un'altra aggressione sessuale in metropolitana, a pochi giorni da quella in cui nella serata di lunedì a Corvetto un romeno di 32 anni ha toccato il seno e provato a strappare i vestiti a una passeggera 26enne. Mercoledì mattina, in pieno giorno, è toccato a una ragazzina che stava viaggiando insieme alla madre.Intorno alle 11.30 la 15enne si trovava in metropolitana. Con la mamma era a bordo di una carrozza della linea Gialla nelle vicinanze ...

LOMBOK - TERREMOTO INDONESIA : NUOVA SCOSSA M 6.2/ Ultime notizie : Ancora crolli ma nessuna nuova vittima : TERREMOTO INDONESIA, bilancio vittime si aggrava: sale a 347 il numero dei morti a LOMBOK. Migliaia di sfollati e persone ancora vive sotto le macerie.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:15:00 GMT)

Opel Corsa GSi Ancora una sportiva nel segno del Turbo : Mentre si inseguono le voci sulla futura Corsa (2019/20) che deriverà dal pianale della attesissima piccola di casa Peugeot, e avrà anche la versione a trazione ibrida, si rinnovano i fasti di una vettura simbolo di Casa Opel. Si tratta della nuovissima Opel Corsa GSi che arriva ora sul mercato. La commercializzazione di tale prodotto appare forse un po’ in ritardo rispetto ad un modello non più giovanissimo. Con motore Turbo e telaio ...

Georgia : premier Bakhtadze - Ancora nessuna decisione su sostegno a candidatura Zurabishvili alle presidenziali : "Come abbiamo già detto, non abbiamo ancora preso una decisione definitiva sulla candidatura di Salome Zurabishvili, quindi non posso valutare la sua dichiarazione politica. La mia opinione personale ...

MotoGP - GP Austria 2018 : la Ducati prova a dettare leggere Ancora una volta a Zeltweg - ma Marc Marquez… : Red Bull Ring, provincia di Borgo Panigale? Visti i precedenti delle ultime due edizioni sembrerebbe proprio di sì. La Ducati, infatti, ha vinto sul tracciato della Stiria, sia nel 2016 con Andrea Iannone che dodici mesi fa con Andrea Dovizioso e anche in questa occasione si presenta all’appuntamento con i favori del pronostico. La conformazione della pista di Zeltweg, infatti, è davvero ideale per la Desmosedici che, sulle ali ...

Siria - a Raqqa scoperta Ancora una nuova fossa comune dell'Isis : A Raqqa, l'ex capitale dello Stato Islamico nel nord della Siria liberata lo scorso ottobre, è stata trovata una nuova fossa comune. Lo ha annunciato il Consiglio civile della cittadina. "La nostra ...

Europei Nuoto Sincronizzato 2018 – Ancora una medaglia per l’Italia : Cerruti-Ferro di bronzo a Glasgow : Cerruti e Ferro di bronzo nel duo libero agli Europei di Nuoto Sincronizzato 2018 di Glasgow Arriva la settima medaglia per l’Italia agli Europei di Nuoto Sincronizzato in corso a Glasgow. Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno vinto la medaglia di bronzo nel duo libero con 92,1333 punti. L’oro è andato alla Russia con 96,7000, argento all’Ucraina (93,4000). (Spr/AdnKronos) L'articolo Europei Nuoto Sincronizzato 2018 ...

Francesco e Giada stanno Ancora insieme/ “Ora vogliamo una famiglia nostra” (Temptation Island 2018) : Sicuramente la coppia formata da Giada Giovanelli e Francesco Branco non ha regalato molte emozioni al pubblico e la loro uscita di scena, incomprensibile, ha destato poche emozioni(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 00:40:00 GMT)

Allerta Meteo - Ancora maltempo sull’Italia : sarà una settimana all’insegna dei forti temporali pomeridiani [MAPPE e DETTAGLI] : Continuerà all’insegna dell’instabilità il mese di Agosto sull’Italia dopo il forte maltempo del primo weekend del mese in cui abbiamo avuto violenti temporali un po’ in tutto il Centro/Sud, soprattutto in Sicilia ma non solo (colpite Roma, la Sardegna, la Campania, il Salento, la Calabria, molte zone della Toscana e vasta aree ...

Sara Affi Fella parla della sua malattia alla gamba : 'Sono fortunata ad esserci Ancora' : Sara Affi Fella, la tronista più chiacchierata e al tempo stesso amata di questa ultima edizione di Uomini e donne, ha scelto di raccontarsi senza filtri e lo ha fatto rispondendo alle domande dei tantissimi fan arrivate sui social. In queste ultime ore, infatti, la Affi Fella ha scelto di rispondere alle domande dei curiosi che le hanno chiesto le novità sul suo stato di salute ma anche del suo rapporto con l'ex fidanzato Luigi Mastroianni, il ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia vincente di misura in una battaglia contro la Gran Bretagna - speranze di qualificazione Ancora in piedi : Nella battaglia pomeridiana del Zett.A. Ball Park di Ichihara City, l’Italia tiene in piedi le proprie speranze di andare avanti nei Mondiali di Softball battendo, dopo sette estenuanti inning, la Gran Bretagna per un risicato, ma notevolmente importante 1-0. Il punto che regala la vittoria all’Italia arriva subito, nel primo inning, con un lancio pazzo che porta Erika Piancastelli a casa base, nonché Gasparotto in terza e Longhi in ...

