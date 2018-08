Ambiente | ogni minuto 1 camion di rifiuti finisce in mare

Ambiente - l’allarme : “Ogni anno in mare dai 5 ai 13 milioni di tonnellate di plastica” : Ogni anno in media arrivano in mare “tra i 5 e i 13 milioni di tonnellate di plastica”. Di questo passo, “nel 2050 la quantità di plastica supererà quella dei pesci”. L’ allarme è stato lanciato nel corso del primo Forum delle Comunità Laudato sì, organizzato ad Amatrice dalla diocesi di Rieti e da Slow Food. “Nel 2010 otto milioni di tonnellate di plastica hanno raggiunto gli oceani. In media ogni anno ...

Ambiente : aumenta la quantità di cemento in Italia - una Piazza Navona ogni 2 ore : 'In Italia il consumo di suolo ha continuato ad aumentare anche nel 2017, nonostante la crisi economica'. Lo sottolinea il rapporto Ispra-Snpa 'Consumo di suolo in Italia 2018'. Il documento precisa ...

Viterbo : “Ogni anno 2000 nuovi casi di tumore maligno nella Tuscia. Risanare l’Ambiente e maggiore prevenzione” : “Ho partecipato il 26 giugno scorso alla presentazione del Rapporto 2018 del registro tumori della nostra provincia, nella sala conferenze della Cittadella della Salute di Viterbo – dichiara Silvano Olmi, presidente regionale dell’associazione ambientalista Fare Verde – un evento importante per capire l’evoluzione delle patologie tumorali nella Tuscia per il periodo 2008-2012. I dati del quinquennio, illustrati con grande chiarezza dalla ...

Volvo Cars s’impegna per l’Ambiente : il 25% di plastica riciclata in ogni vettura nuova a partire dal 2025 : Volvo Cars si differenzia e punta all’utilizzo sulle proprie vetture del 25% di plastica riciclata a partire dal 2025 Volvo Cars, la Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, ha annunciato oggi l’ambiziosa intenzione di adoperarsi affinché, a partire dal 2025, almeno il 25% della plastica utilizzata per la realizzazione di ogni nuova Volvo sia ricavato da materiale di riciclo. Volvo Cars ha inoltre esortato i fornitori ...