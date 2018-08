Alpinista muore precipitando dalle Pale di S Martino

Piemonte - Alpinista rifiuta l’elisoccorso e muore sul Monviso : Vittima è un 60enne di Ravenna. Venerdì notte avrebbe detto no al soccorso chiamato dal compagno di escursione

Incidenti in Montagna : precipita sul massiccio del Monte Bianco - muore Alpinista : Un alpinista ha perso la vita sul massiccio del Monte Bianco: l’uomo è precipitato dalla cresta sud dell’Aiguille Noire de Peuterey. In corso il recupero da parte del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves e del Soccorso alpino valdostano. Illeso il compagno di scalata, rimasto bloccato in parete e recuperato dai soccorritori. La vittima è precipitata per 200-300 metri. L'articolo Incidenti in Montagna: precipita sul ...

Alpinista svizzero muore su parte francese Monte Bianco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidenti in Montagna : Alpinista muore sul versante francese del massiccio del Monte Bianco : Un uomo è morto ieri sul versante francese del massiccio del Monte Bianco: l’alpinista svizzero 71enne era in cordata con una guida 57enne, suo connazionale. I due procedevano lungo la via normale per il Mont Blanc de Tacul quando sono precipitati: la guida alpina è sopravvissuta. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista muore sul versante francese del massiccio del Monte Bianco sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti montagna - precipita da Cervino : muore Alpinista polacco : Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco proviene da NewsGo.

Incidente in montagna - Alpinista muore in Alto Adige : Incidente in montagna, alpinista muore in Alto Adige Incidente in montagna, alpinista muore in Alto Adige Continua a leggere L'articolo Incidente in montagna, alpinista muore in Alto Adige proviene da NewsGo.

VS : Alpinista muore sul Lagginhorn : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

BE : Alpinista muore sullo Schreckhorn - vicino a Grindelwald : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidente in Svizzera : Alpinista 54enne muore nella regione dell’Eiger : Un alpinista svizzero ha perso la vita ieri mattina nella regione dell’Eiger presso Grindelwald (BE) in seguito a una caduta: lo ha reso noto il ministero pubblico regionale dell’Oberland bernese e la polizia cantonale. L’Air Glacier insieme al Soccorso alpino svizzero hanno localizzato l’uomo, ma non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Il 54enne, residente nel cantone di Berna, stava procedendo insieme ad ...

BE : Alpinista muore in regione Eiger presso Grindelwald : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Muore Alpinista sul Monte Rosa : Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto in elicottero sul Castore, Monte Rosa, a quota 4000 metri per il recupero di un alpinista precipitato lungo la parete ovest per circa 600 metri . Il medico ...

Alpinista precipita e muore sul Castore : Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto sul massiccio del Monte Rosa per recuperare il corpo di un Alpinista morto dopo essere precipitato per oltre 600 metri lungo la parete ovest del Castore. L'...

Monte Rosa - Alpinista precipita e muore : 14.31 Gli operatori del Soccorso Alpino Valdostano hanno recuperato in elicottero il corpo senza vita di un alpinista, ancora non identificato, precipitato sul Castore, Monte Rosa, per circa 600metri lungo la parete ovest. Il medico dell'equipaggio ha constatato il decesso dell'uomo. Il corpo dell'alpinista sarà affidato al Soccorso alpino della Guardia di Finanza per le operazioni di polizia giudiziaria.

Alpinista muore precipitando per 600 metri sul Monte Rosa : Gli operatori del Soccorso Alpino Valdostano hanno recuperato in elicottero il corpo senza vita di un Alpinista, ancora non identificato, precipitato sul Castore, Monte Rosa, per circa 600 metri lungo la parete ovest. Il medico dell'equipaggio ha constatato il decesso dell'uomo. Il corpo dell'Alpinista sarà affidato al Soccorso alpino della Guardia di Finanza per le operazioni di polizia giudiziaria.