Almeno 24 ore per volare da Treviso a Las Palmas

Un uomo spara in pieno centro a Malmoe mentre i tifosi svedesi festeggiano la vittoria contro la Corea del Sud ai Mondiali. Almeno 4 feriti : Un uomo armato ha aperto il fuoco - con un'arma semiautomatica secondo i testimoni - in pieno centro a Malmoe, in Svezia, mentre i tifosi festeggiavano la vittoria sulla Corea del Sud ai Mondiali. Almeno 4 i feriti. Lo riportano i media locali.#BREAKING: Shooting in #Malmo in Sweden, man fires automatic weapon at crowd celebrating win of Swedish national team pic.twitter.com/CBXrOAWGjw — Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 18, 2018Secondo ...