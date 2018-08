Allerta del Ministero della Salute | ritirata acqua Santa Croce | “Non bevetela”

Allerta caldo - l’avviso del Ministero della Salute : sabato e domenica 9 città da bollino rosso [ELENCO] : Nonostante diversi giorni di maltempo, in particolare per il Nord, ma con variabilità anche al Centro-Sud, prosegue il caldo in gran parte dell’Italia. In particolare tra sabato 11 e domenica 12 agosto saranno ben 9 le città da bollino rosso. Ecco i dettagli con il bollettino del Ministero della Salute città per città. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ...

Meteo - arrivano i temporali : scatta l'Allerta della protezione civile : Una perturbazione atlantica smorzerà l'afa dalle prossime ore. Un rapido passaggio che tuttavia ha fatto scattare l'allerta...

Allerta meteo della Protezione Civile : maltempo in arrivo per una perturbazione atlantica proveniente dalla Francia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Un’area depressionaria di origine atlantica, in arrivo dalla Francia, determinerà oggi un peggioramento sulle regioni nord-occidentali italiane, con rovesci e temporali sparsi. Domani gli effetti si estenderanno anche alle regioni nord-orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Uova fresche - Allerta del Ministero della Salute per la salmonella : “Non mangiatele” : Il dicastero ha diffuso ufficialmente l’avviso di richiamo di tre lotti di Uova fresche prodotte da Avicola Peligna di Margiotta Mario per la presenza di salmonella enteritidis. L'infezione può provocare vomito, diarrea, nausea e febbre.Continua a leggere

Francia : il ministro della salute decreta la fine dell”Allerta caldo’ : Dopo circa due settimane di afa in Francia, il ministro della salute, Agne’s Buzyn, decreta la fine della cosiddetta “alerte canicule”, come chiamano in Francia le alte temperature estive. Con la fine dell’allerta, vengono anche sospesi gli spot del governo trasmessi a ripetizione sui media nazionali in cui la cittadinanza venivano dati consigli per affrontare la calura. Quanto alle vittime del calore, ha evocato un primo ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per i temporali e il maltempo in arrivo dalla Francia : Allerta Meteo – Continuano fenomeni di diffusa instabilità sulle regioni settentrionali del nostro Paese provocati dalle correnti di aria moderatamente più fresca provenienti dalla Francia, dalla giornata di domani i temporali diventeranno ancora più frequenti a partire dal nord-ovest. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta caldo - l’avviso del Ministero della Salute : mercoledì e giovedì 11 città da bollino rosso [ELENCO] : Continua il caldo in gran parte dell’Italia. Se si esclude il Nord – Ovest, per il quale la Protezione Civile ha emanato un bollettino di Allerta meteo, il resto del Bel Paese sarà riscaldato da un sole cocente sia domani che giovedì 10 agosto. Ecco i dettagli con il bollettino del Ministero della Salute città per città. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ...

Allerta meteo della Protezione Civile : ancora maltempo a Nord – Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Continuano gli effetti provocati dalle correnti di aria fresca provenienti dalla Francia con fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse ...

Allerta meteo della Protezione civile - ancora maltempo sull’Italia : piogge e temporali su 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo. – Correnti di aria moderatamente più fresca determineranno fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ...

La Barbuta - sos roghi tossici. Allerta dei vigili del fuoco : 'Triplicati da giugno' : L'EMERGENZA I vigili del fuoco hanno chiesto ruspe per smuovere l'enorme massa di rifiuti incendiati perché all'interno i focolai restano attivi per giorni. Le ore nel quadrante Sud Est di Roma sono ...

Super caldo in Europa - scatta il pericolo incendi : 400 vigili del fuoco impegnati per un rogo in Portogallo - Allerta in Svezia - disagi diffusi in tutto il Continente : Circa 400 vigili del fuoco e 5 velivoli stanno combattendo un incendio nel Portogallo meridionale. Il rogo è divampato oggi pomeriggio vicino alla città di Monchique, nelle colline che si estendono dietro alle spiagge nella regione di Algarve. La Protezione Civile locale afferma che il fuoco sta avanzando tra le foreste di eucalipto e la densa boscaglia in un’area scarsamente popolata. La temperatura intorno a Monchique era di 33°C. La regione ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per i forti temporali del weekend al Centro/Sud : MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Aria moderatamente più fresca proveniente dall’Europa orientale raggiungerà le aree più a sud dell’Italia favorendo, nella giornata di domani, condizioni di instabilità più diffuse, con rovesci o temporali sparsi, prevalentemente concentrati durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

La morsa del caldo non lascia Genova : prolungata Allerta rossa fino a sabato : La Regione: «Le condizioni bioclimatiche delle prime ore di oggi sono indicative di un ulteriore aggravamento»