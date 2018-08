Allarme della Cgia | cresce l' indebitamento delle famiglie

Allarme salmonella nelle uova in Italia / Il Ministero della Salute ritira alcuni lotti freschi : Allarme salmonella nelle uova in Italia, il Ministero della Salute ritira alcuni lotti freschi. A rischio la Salute degli Italiani, il marchio è Avicola Peligna di Margiotta Mario.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 19:48:00 GMT)

Versilia - Allarme per un incendio in ditta di materiali plastici. Usl : “In tutti i paesi della zona bisogna stare al chiuso” : Un incendio in un capannone di una ditta di Pietrasanta, in provincia di Lucca, che tratta materiali edili, principalmente plastici, ha fatto scattare l’allarme sanitario in tutta la Versilia. La Usl Toscana Nord-ovest ha indicato ai comuni di Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema di indicare a residenti e turisti di “non sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti ...

“Non va bene”. Elisa Isoardi e il suo corpo : l’Allarme della collega preoccupa : Elisa Isoardi? Troppo magra. Parola di Antonella Clerici. “Le ho detto che la trovo dimagrita – ha dichiarato la conduttrice Rai Antonella Clerici a Tv Sorrisi e Canzoni – Dovrebbe mangiare un po’ di più perché a ‘La prova del cuoco’ la vogliono più in carne”. A settembre, infatti, Elisa Isoardi prenderà il timone della storica trasmissione Rai, lasciata lo scorso giugno da ‘Antonellina’, che invece a settembre tornerà in ...

Consumi - l’Allarme : le risorse naturali della terra per il 2018 sono finite. Nel 2018 l’Earth Overshoot Day in anticipo : La popolazione mondiale ha consumato tutte le risorse terrestri – frutta e verdura, carne e pesce, acqua e legna – disponibili per il 2018. È quanto reso noto nell’Earth Overshoot Day, chericade il primo agosto e quest’anno riporta dati particolarmente allarmanti. A calcolare la data della giornata, che ogni anno ricorre prima poiché aumentano i Consumi mondiali di natura, è il Global Footprint Network, un’organizzazione ...

Ondata di caldo da bollino rosso<br>Allarme del Ministero della Salute : bollino rosso, ossia allerta a "livello 3" in otto città italiane da qui a mercoledì prossimo, 1° agosto. È quanto emerge da un bollettino pubblicato oggi dal Ministero della Salute che spiega che è in corso un'Ondata di calore e ci sono "condizioni a elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi".Il livello 3 di allerta caldo oggi interessa Bologna, Bolzano e Perugia, domani ancora queste tre città più Genova e Pescara, ...

Salvini : "Allarme razzismo in Italia è invenzione della sinistra" : Per Matteo Salvini in Italia non c'è nessun allarme razzismo. 'E' un'invenzione della sinistra', che starebbe usando la bassa natalità come 'scusa' per 'importare migranti', ha detto il ministro dell'...

Palermo - ferito migrante : “Sporco negro”. Razzismo : otto attacchi da giugno. Salvini : “L’Allarme è un’invenzione della sinistra” : E’ accaduto a Partinico, nel palermitano, dove un 19enne senegalese richiedente asilo, che lavora come cameriere in un bar di piazza Caterina, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che gli hanno procurato ferite al labbro e alle orecchie. Dopo bracciante ucciso a Vibo Valentia il 3 giugno, episodi si sono verificati a Roma, Vicenza, Caserta, Latina e Forlì. Ma il ministro dell’Interno minimizza: “La pazienza degli italiani ...

Salvini sulle aggressioni ai migranti : "L'Allarme razzismo è un'invenzione della sinistra" : Nel colloquio con il notista politico Massimo Franco il premier assicura che non c'è alcun rischio che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, lasci l'esecutivo per contrasti con i due partiti di ...

Crescono i casi di violenza razzista in Italia - l'ultimo in Sicilia. Salvini : 'Allarme è invenzione della sinistra' : Un 19enne senegalese ha denunciato di essere stato aggredito da un gruppo di ragazzi che dopo avergli gridato 'sporco negro, torna al tuo paese', lo hanno riempito di calci e pugni. Orfini: emergenza ...

Matteo Salvini : 'L'Allarme razzismo è un'invenzione della sinistra' : Nell'ultimo mese e mezzo sono ben più di uno gli episodi messi a verbale in cui le vittime delle aggressioni sono dei migranti [VIDEO]. Per questo motivo, anche le Forze dell'Ordine stanno eseguendo degli accertamenti in modo da capire se dietro possa esserci un unico filo conduttore. La Polizia Postale, inoltre, sta dando il suo contributo eseguendo dei controlli su alcuni profili social al fine di verificare la presenza di soggetti che ...

Salvini : “L’Allarme razzismo è un’invenzione della sinistra” : Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini non c'è alcun allarme razzismo in Italia: "L’allarme razzismo è una invenzione della sinistra", afferma il titolare del Viminale facendo riferimento alle accuse giunte da sinistra dopo l'aggressione ai danni di un 19enne senegalese a Partinico all'urlo di "Vattene via, sporco negro".Continua a leggere

Salvini : "Ma quale Allarme razzismo - è un'invenzione della sinistra" : Persa la battaglia dell'accoglienza a oltranza per chiunque sbarchi sulle nostre coste, il piano del Pd e più in generale della sinistra è legare questi fatti di cronaca al dibattito sulla riforma ...

Salvini : "Allarme razzismo? Un'invenzione della sinistra" : "L'allarme 'razzismo' è Un'invenzione della sinistra, gli italiani sono persone perbene ma la loro pazienza è quasi finita. Io, da ministro, lavoro da 58 giorni per riportare sicurezza e serenità ...

Salvini : Allarme razzismo è invenzione della sinistra : 'L'allarme razzismo è una invenzione della sinistra, gli italiani sono persone perbene ma la loro pazienza è quasi finita. Io, da ministro, lavoro da 58 giorni per riportare sicurezza e serenità nelle ...